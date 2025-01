無綫前花旦重遇何哲圖感激不盡　關係極佳一度傳出送鑽石入酒店房

前星夢娛樂行政總裁高層何哲圖(Herman)自離開無綫(TVB)後,再成立新唱片公司「星演國際」,去年招攬愛將菊梓喬,更與同為前高層的太太余詠珊遞上「鑽石咪」以表誠意,決心要繼續在音樂界發展,闖出一片新天地。

菊梓喬去年強勢加盟《星演》,與何哲圖再續前緣。(梁碧玲攝)

何哲圖多年來培育不少歌手及音樂人,給予種種機會,離開舊公司後,與不少歌手都保持良好關係。日前昔日愛將之一鍾嘉欣(Linda)於Instagram分享與何哲圖的合照,鍾嘉欣發文感謝這位伯樂的知遇之恩,並指對方令她踏上歌手之路,信任她並給予支持,她永遠都感激對方的指導及幫助,她說:「Herman 哥 made me a singer. He believed in me and shaped my singing journey. I am forever grateful for his guidance and support. Good seeing you 」兩人留下開心合影,關係甚佳。

鍾嘉欣已為人母。(IG@chungkayanlinda)

鍾嘉欣當年備受何哲圖寵愛,兩人關係極佳,當時更一度傳出何哲圖偏幫鍾嘉欣,對鍾嘉欣「特別照顧」,送鑽石陪出埠兼入對方酒店房。可是該傳言不盡不實,沒有證據支持,兩人受訪矢口否認之餘,又澄清彼此如同「父女」關係,何哲圖當年受訪更直斥是「無聊新聞」。

鍾嘉欣重遇伯樂何哲圖,合影留念。(IG圖片)

鍾嘉欣指永遠多謝何哲圖當年的賞識。(IG圖片)

鍾嘉欣家中有大壁爐。(IG:@chungkayanlinda)

鍾嘉欣。(IG@chungkayanlinda)

鍾嘉欣2021年因《星空下的仁醫》獲捧為視后大熱,最終卻只得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」,陪跑十幾次仍與獎項無緣,但她早已是網民心中的「民選視后」。(資料圖片)