無綫前花旦重遇何哲圖感激不盡　關係極佳一度傳出送鑽石入酒店房

前星夢娛樂行政總裁高層何哲圖（Herman）自離開無綫（TVB）後，再成立新唱片公司「星演國際」，去年招攬愛將菊梓喬，更與同為前高層的太太余詠珊遞上「鑽石咪」以表誠意，決心要繼續在音樂界發展，闖出一片新天地。

菊梓喬去年強勢加盟《星演》，與何哲圖再續前緣。（梁碧玲攝）

何哲圖多年來培育不少歌手及音樂人，給予種種機會，離開舊公司後，與不少歌手都保持良好關係。日前昔日愛將之一鍾嘉欣（Linda）於Instagram分享與何哲圖的合照，鍾嘉欣發文感謝這位伯樂的知遇之恩，並指對方令她踏上歌手之路，信任她並給予支持，她永遠都感激對方的指導及幫助，她說：「Herman 哥 made me a singer. He believed in me and shaped my singing journey. I am forever grateful for his guidance and support. Good seeing you 」兩人留下開心合影，關係甚佳。

鍾嘉欣已為人母。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣當年備受何哲圖寵愛，兩人關係極佳，當時更一度傳出何哲圖偏幫鍾嘉欣，對鍾嘉欣「特別照顧」，送鑽石陪出埠兼入對方酒店房。可是該傳言不盡不實，沒有證據支持，兩人受訪矢口否認之餘，又澄清彼此如同「父女」關係，何哲圖當年受訪更直斥是「無聊新聞」。

鍾嘉欣重遇伯樂何哲圖，合影留念。（IG圖片）

鍾嘉欣指永遠多謝何哲圖當年的賞識。（IG圖片）

鍾嘉欣家中有大壁爐。（IG：@chungkayanlinda）

鍾嘉欣。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣2021年因《星空下的仁醫》獲捧為視后大熱，最終卻只得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」，陪跑十幾次仍與獎項無緣，但她早已是網民心中的「民選視后」。（資料圖片）