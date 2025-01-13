吳若希大爆坐完月老公慾火重生 蕭正楠：唔怪得知你咁快生第2個

蕭正楠（阿蕭）和吳若希（Jinny）今日（13/1）現身灣仔出席無綫熱播劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動。阿蕭接受《香港01》訪問時透露，因為劇情講婚外情，擔心大肚愛妻黃翠如過份入戲影響情緒，謝絕她收看：「其實呢個角色真係好衰，成日借老婆去賺人氣去搵錢，我都怕佢睇到之後會激親佢，而喺正常嘅情況，大家都係演員應該問題不大。不過而家我係唔知佢嘅情緒高低係點，有時佢睇完唔出聲，靜晒落嚟，反而我仲擔心，唔知佢做乜。講真呢期我係好敏感，例如佢講嘢冇尾音嘅時候，心諗我做錯啲咩呢？」

吳若希和蕭正楠出席無綫熱播劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動。（葉志明攝）

吳若希和蕭正楠出席無綫熱播劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動。（葉志明攝）

Jinny作為人媽，借機分享老公在她坐月時所承受壓力，叮囑阿蕭要有足夠心理準備去面對：「因為產完BB之後，媽咪身體會好唔舒服，做老公嘅要照顧，然後BB又會成日喊，每隔兩個鐘就要餵奶，如果屋企有陪月，又有長輩嘅話，你就會聽到好多女人嘅聲音，你就會覺得如果呢個世界能夠寧靜少少咁就好。以上呢番話係我老公同其他啲爸爸講嘅。咁佢又講，只要捱過呢一個就會搞點，你就會浴火重生。」阿蕭笑言：「唔怪得知，你咁快生第2個啦。其實重生就得，唔使慾火，呢鋪你有排拆呀！」