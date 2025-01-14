陳展鵬廣州個唱愛女任嘉賓合唱甜到漏　小豬比樣子清秀愈大愈靚女

視帝陳展鵬除了好戲之外，還有一把靚聲底，最近他重拾歌手身份出歌又開騷，日前便在廣州完成了其個人演唱會，太太單文柔和女兒「小豬比」陳諾瑤更驚喜上台，場面甜蜜又溫馨。

陳展鵬日前在廣州完成其個人演唱會。（小紅書截圖）

施展渾身解數，獻唱多首歌曲。（小紅書截圖）

網民讚展鵬保養得好，又唱得好。（小紅書截圖）

陳展鵬在演唱會上施展渾身解術，唱出《差半步》、《悔別離》、《巨輪》、《祝君好》及《藍天》等歌曲，而當中最令觀眾驚喜的莫過於是小豬比擔任嘉賓上台獻唱。小豬比紮起孖辮，穿上白色長身羽絨，樣子清秀，靚女又可愛，而且對住觀眾一點都不害怕，自我介紹叫「小豬比」。展鵬見到愛女即刻成個人冧曬，現場隨即響起生日歌，小豬比與全場觀眾大合唱生日歌，為今日（1月14日）48歲生日的展鵬提早慶生，令展鵬非常感動，差點在台上留下男兒淚。

小豬比驚現現身台上，掀起高潮。（小紅書截圖）

小豬比表現淡定。（小紅書截圖）

陳展鵬望住女兒冧滋滋。（小紅書截圖）

父女對望，甜到漏。（小紅書截圖）

陳展鵬直言看到小豬推蛋糕出來一刻真的差點失守，他抱住愛女感動說：「我啱啱真係想喊，妳唔好搞到爸爸喊得唔得呀，爸爸係硬漢子，只有拍戲先會喊，多謝妳，I love you 。」隨後身為「總策劃」的太太單文柔當然也有上台，陳展鵬笑指太太經常說很忙，很多事情要安排，原來是「咁大壇嘢」，之後分別錫了愛女和老婆面珠一下，一家三口Sweet到爆。其後，陳展鵬和小豬比父女再合唱《單車》，5歲半的小豬比表現淡定，邊唱邊與爸爸對望交流，展鵬則露出一副甜到漏的樣子，更笑指擔心太太吃醋。

太太單文柔當然也有到場支持。（小紅書截圖）

好有愛！（小紅書截圖）

再錫。（小紅書截圖）

當然要錫埋老婆。（小紅書截圖）

不少網民看到片段後，都大讚展鵬一家充滿愛：「展鵬真是一個好爸爸好老公，完全看到他很愛錫家人，見到小豬比出現時那種父愛真的令人很感動」、「娛樂圈覺得最真感情的一對夫妻」、「好甜」、「陳展鵬很顧家，每次出来都是带孩子和老婆。」此外，也有不少網民激讚小豬比超級可愛，及讚她有唱歌潛質，且一點都不怯場。其實陳展鵬之前接受訪問時也曾透露女兒有唱歌天份，音樂才藝叻過他，有機會可以合唱，今次終於成真！

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）