離巢視帝神情恍惚憔悴過馬路惹網民擔憂　與索妻貌合神離屢傳婚變

現年41歲的TVB兩屆視帝王浩信自2023年12月宣布離巢TVB後，積極北上發展，綜藝、拍劇、唱歌樣樣做，人氣在內地急升。日前有網民在香港街頭捕獲王浩信，不過王浩信神情呆滯地過馬路，精神狀態惹大批網民擔憂，更指他暴瘦及臉色發黑。

王浩信離巢後，積極發展內地市場，人氣在內地急升。（IG圖片）

王浩信為Keep住爆肌身形而積極做Gym。（IG圖片）

日前（12日）有網民在西灣河街頭捕獲王浩信，並將影片分享到小紅書，留言寫道：「西灣河偶遇王浩信拍戲！！西灣河A出口～有路過可以來看看」。片中可見面容憔悴的王浩信以全黑造型現身，正在慢慢地過馬路，不過他全程神情恍惚兼神情呆滯。大批網民看到片段後，都忍不住留言表示：「這是戲裡遭了甚麼打擊了，感覺瘦脫相了」、「臉黑了好多」、「瘦了這麼多」、「看著好瘦！身材保持得不錯，超級自律了」、「真的好高！」。不過原來片尾出現攝錄機，估計王浩信正在拍攝劇集或電影。

日前有網民在西灣河街頭捕獲王浩信。（小紅書）

王浩信憔悴過馬路惹網民擔憂，原來係拍攝緊。（小紅書）

網民得知王浩信再拍攝影視作品感到期待，不過亦有不少網民好奇王浩信與陳自瑤的婚姻狀態。兩人近年屢傳婚變，不少網民都直指兩人貌合神離。在早前舉行第40屆華鼎獎頒獎禮，王浩信憑《黑色月光》榮獲「全球最佳電視劇男演員」，雖然有公開感謝家人支持，並於社交平台分享當日照片，但陳自瑤未有任何表示，亦沒有讚好帖文。