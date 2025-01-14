TVB性格小生與情人親密同床被當場斷正　嬌妻無奈：我沒有位置了

TVB現年41歲的小生洪永城（Tony），於2021與模特兒老婆梁諾妍（Inez）結婚，兩人婚後育有3歲長女「Sir Face」洪靖嵐（Amber）及9個月細女「Sir Nose」細女Beryl，一家四口幸福美滿。但向來予人好老公、好爸爸形象的洪永城，近日竟被老婆當場斷正與情人同床，而且動作親暱，梁諾妍更無奈直言：「我沒有位置了」，究竟發生何事呢？

洪永城與老婆梁諾妍非常恩愛，還受對方感染愛上跑步。（IG@inez_leong）

兩人婚後育有兩個可愛女女，一家四口連愛犬，非常sweet。（IG@inez_leong）

充滿愛的一家。（IG@inez_leong）

其實洪永城並非背住老婆「偷食」，所講的情人也只是與他倒模一樣的「前世情人」大女Amber。近日，梁諾妍在社交平台分享影片，片中她靜靜地走進二人睡房，當時洪永城和Amber正在睡覺，兩父女正面臉貼臉，共枕一個枕頭，同蓋一張被子，睡得非常香，畫面甜蜜又溫馨，難怪梁諾妍似乎都一點妒忌：「就連我都未試過瞓到咁埋」；又無奈笑言：「奶爸和前世情人，我沒有位置了」。

梁諾妍偷拍老公洪永城與大女睡覺。（IG@inez_leong）

好溫馨！（IG@inez_leong）

一樣樣！（IG@inez_leong）

洪永城發現「親密照」被公開，即在帖文下留言：「影到我，please del。」梁諾妍搞笑回覆：「兩個都係Amber嚟，冇你份。」而不少圈中好友都覺得畫面非常有愛，已為人母的楊茜堯大讚：「Wa，好sweet lor，爸爸要珍惜吖」；區永權則笑言：「見到呢張一幕，好想同我老婆今晚晚上開工！」而不少網民也紛紛留言，有人發現床上有隻鞋，抵死說：「心急到連鞋都除住上床」；也有人「加一刀」：「媽媽好孤獨」、「好親熱」、「當場斷正」；甚至指梁諾妍：「遲啲變咗要你7街瞓」，十分搞笑。

梁諾妍似乎有點妒忌，直言：「就連我都未試過瞓到咁埋」。（IG@inez_leong）

洪永城發現「親密照」被公開，搞笑在帖文下留言：「影到我，please del。」已為人母的楊茜堯大讚：「Wa，好sweet lor，爸爸要珍惜吖」。（IG@inez_leong）