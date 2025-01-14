TVB神顏小花被集郵曬逆天長腿　對輪椅人士暖心舉動獲讚人美心善

現年27歲的TVB當紅小花劉穎鏇（Tiffany），2016年參選香港小姐入行，當年她憑高䠷身材加上甜美靚樣，贏得亞軍暨「最上鏡小姐」。其後，劉穎鏇獲無綫力捧，綜藝、劇集雙線發展，近年她在《鐵拳英雄》、《超能使者》及《隱形戰隊》劇集中均有不少打戲，肯搏肯捱成新一代打女。有積極觀眾緣的她，在2023的《萬千星輝頒獎典禮》上勇奪「飛躍進步女演員」，去年更成為「新奧運六星」之一，可見深受無綫器重，加上擁有一對非常煞食的逆天長腿，是不少人心目中的長腿女神。

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，兼最上鏡小姐。(Vcg.com)

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇在劇集《超能使者》其中一幕性感大解放。

劉穎鏇近年往打女方向發展

除了樣靚、身手好外，劉穎鏇內心也非常善良。日前她出席一個頒獎典禮時被粉絲野生捕獲，後者事後在社交平台分享合照和發文，該粉絲激動表示曾在夢中見過劉穎鏇，如今可以同真人合照及攞到其簽名簡直是夢想成真；粉絲還特別提到，現場也有坐輪椅的人士參與了是次活動，而劉穎鏇是主動彎腰，甚至蹲下來認真地聽對方的感受，毫無架子之餘亦十分親切。

劉穎鏇日前出席活動被捕獲。（小紅書截圖）

劉穎鏇是主動彎腰，甚至蹲下來認真地聽對方的感受。（小紅書截圖）

被讚人美心善。（小紅書截圖）

好靚女！（小紅書截圖）

另外，當日劉穎鏇紮起馬尾，穿上風褸配緊身褲示人，簡單配搭已盡現她的修長線條，尤其一對逆天長腿，非常吸睛，再加上其招牌甜美笑容，在粉絲原圖直出下一樣咁靚女。網民紛紛激讚：「Tiffany人美心善，內外兼備」、「真的好靚女」、「這腿無敵長，我的天」、「OMG！ 劉穎鏇！非常OK的一位演員」。

逆天長腿。（小紅書截圖）

靚女、有長腿。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇早前分享長腿相，網民即時騷動。（IG圖片）

工作不斷。（IG@itstiffanylau）

型格性感。

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