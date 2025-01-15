前TVB性感女神無懼素顏示人拍扮靚片　皮膚狀態極佳獲讚無老過

現年51歲的姚樂怡擁豐滿身材，曾是不少人心目中的性感女神，參演過不少經典影視作品，電影包括有：《超級整蠱霸王》、《驚天大賊王》、《跑馬地的月光 》及《性工作者2 我不賣身·我賣子宮》等，而電視劇方面尤其《陀槍師姐》的「陳五福」和《十月初五的月光》的「江依文」令人留下深刻印象，她亦與佘詩曼、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇等好姊妹組成「七魔女」，至今感情仍非常好。

姚樂怡身材豐滿。（視覺中國）

姚樂怡當年拍戲不時成性感擔當。（《驚天大賊王》截圖）

姚樂怡一家三口。（IG圖片）

「七魔女」感情要好。（IG圖片）

姚樂怡自2012年與圈外老公吳俊匡結婚後便淡出幕前，轉行做經理人及公關，至2015年尾，姚樂怡以42歲高齡誕下愛女「小雞髀」吳芊憧，之後便專心相夫教女做全職媽媽。轉眼間小雞髀已經9歲大，姚樂怡近年也開始「復出」，除積極經營社交平台外，亦再次活躍幕前，繼2022年客串電影《闔家辣》和去年參與電影《拼命三郎》演出後，早前相隔10多年再拍劇，拍攝HOY TV新劇《我愛九龍城》，令人期待。

姚樂怡近年活躍社交平台，早前帶女兒體驗搭高鐵。（小紅書）

姚樂怡最近相隔10多年再拍劇。（資料圖片）

姚樂怡Keep得好好！（IG截圖）

姚樂怡依然火辣！（IG圖片）

雖然昔日「電波少女」如今已年過半百，但無論外貌和心境依然年輕。農曆新年將至，姚樂怡在社交平台分享一段紋眉影片，並寫道：「新年快到，是時候扮靚靚」。一講到扮靚，每個女士都會展露出一顆少女心，姚樂怡也不例外。

姚樂怡扮靚迎接新年。（小紅書截圖）

展露出一顆少女心。（小紅書截圖）

無懼素顏示人。（小紅書截圖）

姚樂怡雖然穿上衛衣，但難掩驕人身材，相當吸睛。（小紅書截圖）

皮膚狀態極佳。（小紅書截圖）

片中，姚樂怡雖然穿上衛衣，但難掩驕人身材，相當吸睛。她表示因為自己向來畫眉技術不好，而且高低眉，很難畫，所以去紋眉，心情興奮又緊張。姚樂怡全片無懼素顏上陣，無保留地向網民分享每個步驟，塗上白色舒緩膏等候時，還問人她像不像「周伯通」，十分可愛。但最令人驚嘆的都是姚樂怡的皮膚，不但緊緻有光澤，就算近距離拍攝都是零毛孔，狀態極佳令人羨慕。網民紛紛留言激讚：「還是可愛無敵啊」、「你皮膚狀態勁靚」、「你咋還是這麼漂亮」、「點解甘多年，没老過。。。好年輕啊」。

曬可愛一面。（小紅書截圖）