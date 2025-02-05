盤點往年女星旗袍look視后飄優雅氣質　兩大性感女神盡曬豐滿身材

農曆新年不少女生都會選擇穿上中式旗袍去拜年，既應節又可以展現東方特有文化色彩。旗袍的獨特設計與剪裁會把女生的體態美呈現，顯得更加玲瓏浮凸婀娜多姿，性感迷人。而就算不是農曆新年，旗袍也是很受女星歡迎的服裝，以下就盤點往年多位女星的旗袍look。

林明禎

馬來西亞長大的女神林明禎於2014年開始走紅，來自大馬的林明禎風潮，更由台灣吹到香港，近年她更順勢轉移陣地在香港發展。適逢三地都有農曆新年着旗袍的習慣，所以擁有魔鬼身材，玲瓏浮凸的林明禎的新年旗袍look就成了網民一大熱門討論話題。2025年林明禎亦有穿上中式傳統旗袍同大家拜年。她的緋聞男友兼追求者呂爵安 (Edan) 亦有於社交網點讚她的旗袍美照。

2025年農曆新年林明禎旗袍look。（IG@minchen333）

2025年農曆新年林明禎旗袍look。（IG@minchen333）

2025年農曆新年林明禎旗袍look。（IG@minchen333）

2025年仲有一套林明禎旗袍look。（IG@minchen333）

李亞男

現年40歲的李亞男（Leanne）是2005年華姐冠軍，她與王祖藍在2015年結婚，婚後育有兩個寶貝女Gabby同Hayley，一家四口幸福美滿。李亞男婚後淡出幕前，專心照顧家庭，不時在社交平台分享日常生活。去年李亞男上載了一段影片，並寫道：「身為上海人，怎麼能不穿一次旗袍呢？在古着市場試到了我超級滿意的夢中情袍💗還找到了一家隱藏在社區裏的老式理髮店，做造型的時候cos了一下包租婆哈哈~不過這個髮型越看越好看有沒有！」

即時變古典美人。（影片截圖）

靚！（影片截圖）

李亞男旗袍look。

李亞男旗袍look。

李亞男旗袍look。

鄧凱文

《東張西望》主持，無綫小花鄧凱文（Eris）在龍年年初一就在Instagram上分享她的賀年靚相。身穿一件短版旗袍的她，帶同愛犬去行花市，她的一雙修長白滑美腿搭配旗袍帶來的緊身效果，實在令人精神為之一振！

鄧凱文的旗袍look。(ig圖片)

鄧凱文的旗袍look。(ig圖片)

鄧凱文的旗袍look。(ig圖片)

鄧紫棋

現年33歲的鄧紫棋 (G.E.M.) 去年拍攝汽水廣告，以白色旗袍打扮上陣，髮型神複製春麗，沒有性感的效果，卻相當嬌俏甜美可愛。在影片中G.E.M.面向鏡頭悉心插花，以及向觀眾拜年送上祝福，她說：「粵港初一插年花，願新一年，花花發發！」

鄧紫棋的旗袍look。

鄧紫棋的旗袍look。

鄧紫棋的旗袍look。

Angelababy

楊穎 (Angelababy) 於去年2月18日在英國倫敦南岸中心皇家節日音樂廳舉行的第77屆英國電影學院獎 (BAFTA) 上，以一襲閃耀的旗袍亮相，這襲高雅旗袍出自高訂旗袍設計師鄭兆良（Barney Cheng）的手筆，立領裙裝的設計繡滿閃片刺繡，配上Stephen Webster珠寶與Breitling百年靈腕錶，帶出中國女性的華麗典雅。

Angelababy的旗袍look令人驚艷。

Angelababy的旗袍look令人驚艷。

Angelababy的旗袍look令人驚艷。

Angelababy的旗袍look令人驚艷。

Angelababy的旗袍look令人驚艷。

高海寧

現年38歲的高海寧（高Ling）出名擁有極品級身材，該肥的地方肥，該瘦的地方瘦，經常成為大眾的焦點。她去年元宵節就分享了她身穿旗袍的視頻，大曬誘人身材。片中，高海寧穿上紅色中式旗袍，寫道：「說到韻味和氣質，還得是旗袍」，穿上旗袍的高海寧呈現出S型身材，高貴迷人，亮點是背後開了個大窿幾乎到屁股的設計，露出她的白滑玉背之餘，亦看見她是真空上陣，性感指數即時飆升。網民都紛紛留言大讚：「前凸後翹，凹凸有致」。

高海寧的旗袍look。

高海寧的旗袍look。

高海寧的旗袍look。

高海寧的旗袍look。

蔡思貝

蔡思貝也趁去年元宵佳節於社交網分享了她身穿旗袍的短片，雖然只露了玉臂和些少美腿，但仍盡騷她的玲瓏浮凸曲線體態美，十分迷人。不過若論性感程度，當然是高海寧完勝。另外，蔡思貝於《萬千星輝賀台慶2024》上穿上《1990年香港小姐競選》即袁詠儀參選那一屆的旗袍行騷。

蔡思貝旗袍look。(抖音)

蔡思貝旗袍look。(抖音)

蔡思貝旗袍look。(抖音)

蔡思貝旗袍look。(抖音)

蔡思貝穿上袁詠儀參選港姐那一屆的旗袍。(資料圖片)

蔡思貝穿上袁詠儀參選港姐那一屆的旗袍。(資料圖片)

莊思敏

現年44歲的「拿督千金」莊思敏去年曬出一張旗袍照，並寫道：「如果我生於這個年代……#旗袍 #中國風」。相中所見，莊思敏以一身綠底橙花旗袍上陣，超高衩設計令她的長腿及臀部若隱若現，不過亦有人留意到莊思敏疑似失手令肚腩現形，問她：「做咩個肚位唔p下」，莊思敏大方回應：「件衫皺，好難P喎。」

莊思敏的旗袍look。(ig圖片)

現年45歲的視后楊茜堯，去年趁生日月到蘇州工作時拍下一輯美照，久違穿上旗袍示人大騷FIT爆身材。曾在TVB拍過不少古裝劇的楊茜堯，不同朝代中國服飾都完美駕馭，她在IG曬出旗袍美照，於古色古香的亭台樓閣中留倩影古典味十足：「我這個人沒有甚麼詩情畫意，也不會作詩，但第一次來到蘇州，便被它的醉人美景迷住了。煙雨巷子，小橋流水，粉牆黛瓦的古鎮煙火氣，生活在這裏的人，即使不會作詩，也能活成了真正的詩人⋯」更激發她戲癮想再拍古裝戲。

楊茜堯旗袍look。(ig圖片)

楊茜堯旗袍look。(ig圖片)

楊茜堯旗袍look。(ig圖片)

楊茜堯旗袍look。(ig圖片)

陳自瑤

現年43歲的陳自瑤（Yoyo）身材一向Fit爆，她亦不時會打扮性感出鏡大派福利。去年中秋佳節，陳自瑤就曬出一輯她身穿中式旗袍的美照，大騷玲瓏浮凸體態美，為大家送上節日祝福。雖然她生日與中秋節都不見她的老公王浩信，卻無損她慶祝節日的美好心情。

陳自瑤的旗袍look。(ig圖片)

陳自瑤的旗袍look。(ig圖片)

陳自瑤的旗袍look。(ig圖片)