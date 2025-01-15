六料港姐冠軍近況極淒涼　凌晨3點直播間突然情緒失控不停抽泣

前港姐冠軍楊思琦當年分別獲得冠軍、最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，是香港小姐競選史上奪獎最多的六料冠軍佳麗，風頭一時無兩。不過，她在2011年與拍拖9年的李泳豪分手，當時因女方搭上內地跳水運動員吳帥，之後更未婚生女，人氣急劇下滑。其後又跟神秘老公誕下第二個孩子，現年46歲楊思琦為養家轉戰內地發展，近年積極成為一名音樂主播，有網民指她每晚工作高達十幾個小時，更經常開直播到凌晨。

楊思琦係六料港姐冠軍。（網上圖片）

楊思琦首本個人寫真集。（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

楊思琦首本個人寫真集。（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

身為兩孩之母楊思琦幾乎晚晚都開直播，甚至在直播中嘗試了「付費聊天」服務，即收取1,200港元與網民進行五分鐘的限時交談，不過這項服務的價格引起了部分網民的不滿。人氣一般的她日前凌晨3點多在直播間突然情緒失控爆喊，她全程不停落淚，雙眼通紅，雖然被網民問落淚原因，但她就未有回應，只有一邊抽泣感謝網民支持：「謝謝所有關心我的朋友！我下次再唱歌畀你聽⋯⋯不好意思。」雖然畫面非常淒涼，但楊思琦仍堅持工作：「差50個燈牌就行了，辛苦了，50合燈牌就休息了！」不少網民猜測楊思琦可能被公司逼，無可奈何。

好勸力！（截圖）

太可憐！

仲未收得工！（截圖）

好慘！（截圖）

網民不停送禮！（截圖）