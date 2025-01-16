TVB港男冠軍太太生B曝光新居月嫂房　擁4間房極闊落豪華坐月環境

現年40歲的無綫（TVB）首屆香港先生冠軍高鈞賢，2014年離巢北上發展，並與朋友合資居酒屋生意，2020年與邵氏簽5年部頭約，中港兩地發展。高鈞賢去年宣布雙喜臨門成人夫與爸爸，與細10歲圈外女友在加拿大註冊結婚，懷有新孕。高鈞賢即將成為人父，他為身處醫院的太太準備梳洗用品，更細心購買坐月必需品，曝光家中舒適坐月環境，仲有月嫂房！

高鈞賢即將變人父（小紅書@高鈞賢）

高鈞賢即將變人父。（IG：@mattkobe）

高鈞賢透露希望太太在家中坐月，故準備了一個舒適的坐月環境。高鈞賢為BB買了奶嘴消毒機和BB床，高鈞賢指BB床有滾輪可以郁，將BB床由月嫂房移動到主人房。高鈞賢家中主人房闊落之餘，又有一個靠窗的休息角落。高鈞賢指收工後可以陪太太又可以幫手湊B。隨後高鈞賢在床上試新買的中醫調理機器，讓太太產後保養。

高鈞賢與細10歲圈外女友在加拿大註冊結婚。（小紅書@高鈞賢）

高鈞賢曝光月嫂房，月嫂房十分闊落，又有個人洗手間，環境舒適，擺BB床完全無難度！高鈞賢特意在雜物房擺多個雪櫃雪養生湯，又專設了一個BB衫櫃，而廚房的大雪櫃空間亦充足。高鈞賢最後指，老婆就快生B好緊張，準備好便出發，實在是廿四孝好老公！高鈞賢早前已搬上深圳住，新居採用4房2套設計，相信老婆在家中坐月放鬆又有安全感。

高鈞賢為太太準備坐月物品。（小紅書）

消毒奶嘴機。（小紅書）

曝光闊落主人房。（小紅書）

好大。（小紅書）

中醫調理機。（小紅書）

月嫂房。（小紅書）

月嫂房洗手間。（小紅書）

又係好大！（小紅書）

BB衫櫃。（小紅書）

雜物房雪櫃。（小紅書）

本身個雪櫃都好大。（小紅書）

廚房。（小紅書）