短髮玉女歌手機場被捕獲親民舉動獲讚溫柔　曾被指是耍大牌代表

現年48歲的梁詠琪 (Gigi) 初出道時憑一把清爽短髮以及清純外貌，俘虜了萬千少男的心，成為一代玉女歌手兼短髮女神，就連男神鄭伊健也曾拜倒她的石榴裙下，不惜為她與拍拖7年的邵美琪分手而被鬧爆，但兩人最後都是分手收場。後來梁詠琪在2011年下嫁西班牙籍男友Sergio成為幸福人妻，兩人婚後育有愛女Sofia，轉眼間，女兒如今已經9歲，梁詠琪近年亦再度活躍幕前，除了參演電影外，又亮相綜藝節目和開演唱會，依然非常受歡迎，而且無論樣貌、身材都保持極佳狀態，令人讚嘆不已。

梁詠琪 (Gigi) 初出道時憑一把清爽短髮以及清純外貌，俘虜了萬千少男的心。（《短髮》MV截圖）

梁詠琪至今仍keep住標誌性短髮。（資料圖片/莫匡堯攝）

梁詠琪一家三口幸福美滿。(IG圖片)

愛女Sofia轉眼間已經9歲，兩母女感情要好。（IG圖片）

日前有梁詠琪粉絲於社交平台分享在機場送偶像機的影片，並深情寫道：「梁詠琪Gigi鄭州出發。每一次分别，就開始想念。每一次分别，就開始期待下一次見面。願我們常相見。#梁詠琪 #明星和粉絲雙向奔赴的愛」。片中所見，梁詠琪以素顏示人，戴上口罩只露出眼睛，身上則穿著厚衣，打扮低調簡約，跟普通人一樣排隊進入機場，毫無明星架子。

梁詠琪近年亦再度活躍幕前。（IG圖片）

重拾歌手身分開演唱會。（IG圖片）

狀態極佳。（IG圖片）

無懼素顏示人。（IG圖片）

期間，梁詠琪與前來送機的粉絲們邊走邊聊，全程笑容掛面，去到一個較少人的位置更停下步來，逐一為粉絲簽名，並提粉絲簽名未乾要小心，此親民舉動令不少不在場粉絲留言感到羨慕，又大讚偶像很溫柔：「好羨慕，她真的好美好溫柔啊」、「氣質太好了」。

梁詠琪跟普通人一樣排隊進入機場，毫無明星架子。（小紅書截圖）

梁詠琪打扮低調簡約。（小紅書截圖）

全程笑容掛面。（小紅書截圖）

與前來接機的粉絲邊行邊聊。（小紅書截圖）

提起機場，網民難免回想起梁詠琪以往的「搭飛機傳聞」，梁詠琪曾被空姐爆料是搭飛機出了名的「耍大牌代表」，難搞程度被空中服務員評為「最討厭的明星乘客」。最經典有兩件事，第一是有空姐很親情跟她打招呼，並叫她的英文名「Gigi」，豈料遭梁詠琪黑面表示請叫「梁小姐」；第二件事，有空姐要求與梁詠琪合照，她亦親切答應，還與空姐閒聊，望傳回相片給她留念！殊不知梁詠琪事後竟拿着合照向航空公司投訴，指乘坐飛機時「被人騷擾」，令涉事空姐馬上被上級叫去「照肺」，這兩件事導致梁詠琪人品遭受質疑。

親手接過粉絲送的禮物。（小紅書截圖）

梁詠琪逐一為粉絲簽名。（小紅書截圖）