前東張女神升呢做政協積極開會　父母曾破產日打7份工交學費

前《東張西望》主持黃穎君（Burmie ），自從2022年中離開無綫，毅然轉跑道加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪達港幣$67,295，去年初更成為武漢市港區政協委員！

公務繁忙！（IG/@burmiewongwingkwan）

黃穎君勇闖大埔曱甴屋，膽識過人並成為她的《東張》代表作。（電視截圖）

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公務繁忙的她日前又透露去到武漢開會：「去武漢開會，把握機會了解最新發展！無人駕駛、低空經濟、漢南機場、中國車谷、亞心總醫院、救援設施等，看到武漢堅持穩中求進、以進促穩。充滿活力及魄力！#我們也要一起加油」

黃穎君22年從民政事務局媒體主任，轉職文化體育及旅遊局媒體主任，認為更適合自己。（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君成為政協。（IG@burmiewongwingkwan）

現年36歲的黃穎君業於香港大學教育系學士和香港中文大學社會學系碩士，參選《2012年度香港小姐競選》入行，期間由於樣貌被指與藝人謝安琪相似而備受關注，落選後加入無綫電視，擔任TVB娛樂新聞台粵語主播之後再加入成為資訊節目《東張西望》外景主持之一。她曾透露家人與朋友合作在內地做製衣生意，信錯朋友，導致生意失敗破產。大學一年級有一日放學時，收到父母來電，問可否不讀大學？爸爸媽媽說冇錢已交不到學費。

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黃穎君從此開始打工，一面返大學讀書，放學就趕去做兼職：「做過企街派傳單、商場服務員幫顧員的電梯按掣，又參加過I.T代言人大賽，因為勝出者送電腦；之後，再參加工展小姐，因為獎金有五萬元現金，仲有電飯煲、水煲等電器獎品；之後再選港姐。最高記錄，一日打七份工。」家人還債生活一直到她加入TVB後：「有一晚半夜，我由TVB工作完回家，父母好開心告訴我，剛還完債喇，問親戚、朋友借錢的街數也全數還清了，父母提議去旅行，但我選擇了把旅行錢，繼續讀碩士。」