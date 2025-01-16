Cloud雲浩影男友疑似曝光合照勁親密　男方有型仲要係富貴音樂人

最近娛圈有不少新生代歌手被爆出疑似戀情，先有MC張天賦與KOL Cherry，再有COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）與洪嘉豪，到今日再有新料爆出！《香港01》收到報料，由2020年《全民造星III》正式出道的雲浩影（Cloud），有一張與疑似男友的親密照曝光，男方更是富貴音樂人！

雲浩影有新戀情？（梁碧玲 攝）

雲浩影是近年仙氣代表。（資料圖片）

雲浩影在2020年《全民造星III》正式出道。（資料圖片）

而這位疑似男友，就是近年炙手可熱的音樂監製T-Ma馬敬恆，上月兩人一起出席朋友聚會，合照時自動痴埋一齊，雲浩影的手更親密的搭在T-Ma身上，看來關係匪淺。

雲浩影的手更親密的搭在T-Ma身上。（網上圖片）

合照時自動痴埋一齊。（網上圖片）

兩人的感情關係看來十分低調，雖然有互相追蹤大家的Instagram，不過沒有太多互動。而T-Ma上年為雲浩影監製過兩首歌，分別是《Too Good To Be》和《Dizzy》，當時女方亦有在IG上post出男方的背影相，相信是到T-Ma studio錄音時拍下的。

女友視角？（IG@cloudwann）

而據知T-ma相當富貴，除了擁有自己的studio，所有設備更是相當昂貴，他約十年前開始為歌手寫歌，近一兩年產量非常多，大部分都是比較新生代的歌手，例如MC張天賦、姜濤、姚焯菲等等，與馮允謙、G.E.M. 更是合作多年。

T-ma自己的studio。（IG@tma68）