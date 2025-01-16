昔日TVB宅男女神現身生日派對　身型脹爆似大媽網民驚呼認唔到

無綫劇《金式森林》一眾演員因合作而成為好友，適逢一月是陳曉華和陳浚霆的生日，同劇的郭晉安、何廣沛、羅天宇及郭柏妍等齊為這兩位一月之星賀壽，齊齊打邊爐玩得非常盡興，但當中一位昔日宅男女神竟然身形脹爆，網民驚嘆認不出。

無綫新劇《金式森林》由郭晉安擔正大旗，集合四生（羅子溢、羅天宇、何廣沛、陳浚霆）及六旦（陳曉華、何依婷、郭柏妍、江嘉敏、陳星妤、莊子璇），陣容鼎盛。（資料圖片/葉志明攝）

眾演員因合作成為好友。（資料圖片/梁碧玲攝）

適逢一月是陳曉華和陳浚霆的生日，同劇的郭晉安、何廣沛、羅天宇及郭柏妍等齊為這兩位一月之星賀壽。（IG截圖）

壽星之一的陳曉華和何廣沛在社交平台分享當晚慶生派對的動態照片，大家擺出鬼臉拍照，相當可愛。但其中一位小花，真的要多看幾眼才認得出原來是江嘉敏。相中，這位昔日宅男女神樣貌發福、身材圓潤驚現巨躉，企在陳曉華和郭柏妍中間足足大一個碼，加上一身師奶裝束，甚有大媽味。網民驚呼：「右2江嘉敏？」、「我仲以為係邊個素人，完全認唔出」。

網民竟認不出右2是江嘉敏。（IG截圖）

江嘉敏整個人明顯圓潤了不少。（IG截圖）

江嘉敏企在陳曉華和郭柏妍中間，更是大一個碼。（IG截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

江嘉敏當年憑清純學生形象，深受宅男喜愛，更有「宅男女神」稱號，不過近年她因為身材發福而屢次受到網民討論，不但被冠以「Fatman」、「肥膩嘢」等花名，就連監製都叫她減肥。為此江嘉敏曾積極減肥，一度成功瘦回美腿纖腰，奈何最近身形似乎又再反彈。

江嘉敏當年憑清純學生形象，深受宅男喜愛。（IG圖片）

江嘉敏近年因為身材發福而屢次受到網民討論。（資料圖片/陳順禎攝）

江嘉敏向來有肉地。

江嘉敏曾遭拍檔馬貫東當眾稱呼為「肥膩嘢」。（資料圖片/陳順禎攝）

而屬易肥體質的江嘉敏前幾年也曾為自己身形發聲，在社交平台發文反擊網民，坦言瘦，從來不是她追求的：「拍照，跟做人一樣。必須行得正，企得正。很多人拍照會不斷來來回回尋找最佳角度，去完成美麗的謊言。瘦，從來不是我追求的。健康的體魄才是我需要的！努力一點吃，努力一點做運動。希望有一天，大家討論的會是我的演技，我的角色，並不是我的容貌我的身材。我是演員——江嘉敏」。

江嘉敏曾積極減肥。（IG@kaman_kong）

身材有睇到。（IG@kaman_kong）

IG有不少靚相。（IG@kaman_kong）