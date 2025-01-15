姜濤盧瀚霆粉絲再爆爭位衝突　警員到場拉人：冇身份證就帶返差館

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆及呂爵安今日（15日）於尖沙咀出席活動，而姜濤及盧瀚霆的粉絲一直盛傳不和，從之前的音樂節「拉大隊」離場到機場打架，醜聞不斷。今日二人再次同場現身活動，據現場所指，二人的粉絲再爆「打架」情況，今次更驚動到警察把粉絲帶走。

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆及呂爵安今日（15日）於尖沙咀出席活動。（陳順禎攝）

據現場人士所指，一班身穿盧瀚霆品牌服飾的粉絲（疑似是神徒）在現場不聽從工作人員的指示，工作人員在場分開「三個專屬粉絲區」，但神徒偽裝「姜糖」，直接衝入姜糖的區域內霸佔頭兩行，令其他粉絲非常不滿。由於現場一片混亂，工作人員見狀報警處理。

一班身穿盧瀚霆品牌服飾的粉絲（疑似是神徒）在現場不聽從工作人員的指示。(ig圖片)

片中見到警員來到後指著神徒說：「全部拎身分證出嚟！全部攞晒身分證出嚟。」突然有一名身穿黑色衫的女士站起來，警員再指著她，語氣帶有喝令方式說：「攞身分證出嚟！我依家叫你拎身分證，冇帶身分證，依家拉你，公眾地方冇帶身分證！我理得你（身分證）喺架車呀？你架車喺天水圍呀？」然後轉身對著同袍說：「出嚟！呢個拉！」

片中見到警員來到後指著神徒說：「全部拎身分證出嚟！全部攞晒身分證出嚟。」(ig圖片)

突然有一名身穿黑色衫的女士站起來，警員再指著她，語氣帶有喝令式說：「攞身分證出嚟！」(ig圖片)

警員繼續跟在場的粉絲說：「拎身分證出嚟，冇身分證帶返差館！手揸住身分證啊！」更叫比較後的粉絲「後面唔關事嗰啲唔好嘈！」這一刻就有粉絲拍下片段放到網上，不少網民都留言表示：「聽工作人員指示守秩序有很難嗎？希望相關人士以後出event都學會守秩序。」發文的粉絲更指：「據聞當中有神徒疑似曾犯事正在守行為，但仍照樣大搖大擺出嚟蝦𧎚覇霸，以身犯險。」據現場人士所講，有十多名「神徒」被警方帶走問話。