影后回巢無綫拍劇獲許濤親自探班　點名兩位演員合作出山全因一人

近年不少無綫出身的藝人都回巢拍劇，1990年港姐冠軍兼兩屆金像影后袁詠儀，原來亦悄悄重返娘家，早前就被野生捕獲入劇組開工，跟隨老公張智霖步伐返TVB拍劇。袁詠儀現時正為無綫新劇《模仿人生》開工，日前她與劇中拍檔羅子溢與陳自瑤等於深圳進行拍攝工作，期間更獲無綫行政主席許濤親自前往探班，足見她備受重視。

袁詠儀獲許濤親自探班。(影片截圖)

袁詠儀獲許濤親自探班。(影片截圖)

袁詠儀獲許濤親自探班。(影片截圖)

無綫娛樂新聞台當日就到了深圳採訪袁詠儀，並拍下了許濤親自去探班一幕。許濤對袁詠儀表示：「你好耐無拍劇喇喎，多謝你返嚟呀。」袁詠儀便對許濤說：「係呀，你要多啲支持我哋呢套劇喎！」許濤即表示：「所以我咪嚟囉！」袁詠儀繼2009年拍完《富貴門》之後，已經有好長時間無拍劇，原來她今次肯強勢回歸都是因為一個人。袁詠儀接受訪問時說道：「鍾澍佳（劇集總監製）囉！我幾鍾意佢近呢一段時間嘅作品，我都睇過一啲，佢亦都好好，佢之前亦都有問過我拍另一啲，但我話我想拍另一啲時，佢真係有啲幾得意嘅，我就考慮啦。」

袁詠儀接受訪問。(影片截圖)

袁詠儀表示自己也有留意TVB的劇：「其實我幾鍾意《婚後事》，覺得好貼地。」說到此劇有兩位劇中主角陳自瑤及羅子溢助陣時，袁詠儀坦言：「係呀！我哋做咗好大爭取㗎！（一定要佢哋喺度！）係呀！喺合約有寫㗎！呢啲要求冇乜人做，通常係講開工時間，幾多錢，但係我唔係，我就係要呢啲演員。 」當她得悉羅子溢以及陳自瑤與她一樣同是追求完美的處女座，便笑言：「咁麻煩？咁呢個劇組有難喎。」

袁詠儀點名要跟羅子溢與陳自瑤合作。(影片截圖)

袁詠儀又指今次出山拍劇，老公張智霖都大表支持，因為她老公覺得人要工作才會長壽：「佢覺得人一定要做嘢，唔做嘢好快死，唔可以咁早退休，要揀自己鍾意做嘅嘢，喺屋企你眼望我眼，好快會鍊死對方。（佢會嚟探望？）我老公好少，大家都係拍戲嘅，有咩好睇！(佢會好掛住你架？) 總之唔死就得喇。」