72歲武打明星移居加拿大最新狀態曝光　單拖買嘢衣着打扮勁Casual

現年72歲的武打動作演員元華從小已經學習功夫，並且與一眾出色的武打演員同為「七小福」成員之一，當中的成員包括有元秋、成龍以及洪金寶等。他除了積極在電影市場發展之外，曾經更效力TVB長達16年，當時拍攝了許多大熱的電視劇集分別有《鐵咀銀牙》、《佛山贊師父》、《戇夫成龍》等，深受觀眾歡迎！元華近年大幅減產，自2021年上映的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》推出後，已經半退休生活弄孫為樂。最近有網民在小紅書分享日前於加拿大偶遇元華，意外曝光他的最新容貌和狀態。

元華在《功夫》中的包租公深受影迷喜愛。（劇照）

元華有份參演《尚氣》。（劇照）

元華單拖買嘢衣着打扮勁Casual

從網民分享的照片可見元華當天現身於加拿大某商場的美食廣場樓層被現場一位熱情的粉絲，主動上前邀請他合照留念，親民的元華刻意停下腳步禮貌答應對方合照的要求。元華今年已經72歲，當天他的衣着打扮勁Casual，僅身穿黑色外套配搭同色系長褲人，以及戴上黑色冷帽保暖，手上則拿起一袋白色膠袋裝起的戰利品，而他的容貌變化不大，只是隱約看到有點白髮和上下唇留了白鬍鬚，精神狀態相當不錯！貼文一出，網民紛紛留言表示：「沒戲了，不開心」、「他常到這邊來的」、「精神很好啊！」

最近有網民在小紅書分享日前於加拿大偶遇元華，意外曝光他的最新容貌和狀態。（小紅書截圖）

貼文一出，網民紛紛留言表示：「沒戲了，不開心」。（小紅書截圖）