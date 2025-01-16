二奶「五索」爆喊竟獲網民力撐　有人開始戥黃心穎唔抵：生不逢時

「五索」（原名鍾睿心）日前（14日）被爆出是大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗的情婦後，言論相當高調，不過她昨日（15日）表示自己將在social media一段時間。然而到晚上五索再發文稱要作「最後澄清」，強調：「從此以後，永不澄清。」片中她穿上居家服躺在床上說：「我依家嘅心情已經差到落谷底。」

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

新聞爆出後翌日，五索再發文稱要作「最後澄清」，強調：「從此以後，永不澄清。」（IG@5kidsokma）

她指自己被周刊拍到很醜，因為大部分人見到她真人都讚她好靚，更鄭重宣布：「唔該所有傳媒唔好搵我接受訪問，我係唔會接受訪問，因為你哋嗰個係照妖鏡嚟嘅。第二，希望你哋唔好將焦點放落馬家身上，因為我先係焦點，唔好再影響佢哋屋企喇，睇完就算啦，唔想再回應喇。」五索又強調自己不會再作回應：「人善就被人欺，我係絕對唔會喊㗎，我亦絕對唔會認輸唔該晒。」

五索表示每個人見到她都會覺得好靚，但傳媒就是照妖鏡，影到她好醜，因此不會再受訪。（IG@5kidsokma）

不過很快她就已經「今日的我打倒昨日的我」，連環反口，昨稱消失於社交平台的她，今朝（16日）在社交平台上水，而且表示「絕對唔會喊」的她，更貼出大堆紙巾相自稱爆喊。五索說：「我哭了，凌晨終於睇完你們的inbox，不是因為軟弱了，是因為你們的訊息太令我感動，你們打好多千字文很有愛，很感謝你們用心打了這麼多字。」

五索貼出一堆紙巾，表示自己被網民的千字文感動到喊。（IG@5kidsokma）

五索被封為新一代「最強小三」實在不為過，她的IG貼文竟然有一大堆支持者力撐，對這位自認為人情婦者讚多過彈，留言為她加油打氣，網民說：「一隻手掌係拍唔響，其他外來聲音不用理，贈佢哋一句，關你哋x事咩，型得起，吹咩😬Be yourself 🥰」、「敢做敢認 I like👍 頂住呀！期待你繼續拍片帶正能量」、「繼續拍片啦。洗（使）咩理果（嗰）班道德人士。佢地末（未）咁做，只系末（未）做 。系（喺）引誘前，幾多人抵擋得到？」、「點解何鴻燊個D叫二姨太、三姨太。其他就叫小三？ 支持你💪」

五索認自己做人情婦，獲大批網民力撐敢作敢為。（IG@5kidsokma）

五索認自己做人情婦，獲大批網民力撐敢作敢為。（IG@5kidsokma）

網民認為其私事不重要，更叫五索快點拍片畀大家睇，發放正能量。（IG@5kidsokma）

不過有人始終對破壞別人家庭難以接受，驚訝為何她會獲得支持，網民表示：「絕對唔會認輸呢句係咪同大婆講😂大婆都未X你 你邊有被人欺呀」、「人善被人欺？你邊度善？由頭到尾淨係見到二奶欺負正室咋喎，做人第三者然後話自己善良🙂」、「見到啲『加油』留言就覺得啲人好得人驚，係咪同緊大婆講咋？乜第三者會突然變左受害者既咩？」也有人提到當時因「安心事件」形象盡毀的黃心穎，留言：「點解黃心穎要比人鬧咗咁多年？係咪安心事件之後大家都接受左第三者？😂」另外，也有網民開Post討論「點解有人會同第三者講加油？」慨嘆黃心穎生不逢時。

不過亦有少部份人鬧她厚面皮，更有人驚訝為何五索會獲網民支持，留言問：「點解黃心穎要俾人鬧咗咁多年？」（IG@5kidsokma）