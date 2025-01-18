前「TVB最強配角」剖白離巢原因　稱日子好苦：無法支撐我嘅生活

現年63歲的蔣志光在2022年離巢效力超過30年的TVB後，回復歌手身分，四出登台！當時，蔣志光就解釋離開TVB不是因為沒有劇集工作，也不是因為TVB不肯和他續約，而是因為他想改變。不過，日前他作客鄭丹瑞主持的節目《健康旦》，就透露真正離巢的原因：「酬勞無法支撐我的生活。」

蔣志光私生活極之低調。（截圖）

首次剖白真實離巢原因！（截圖）

蔣志光坦言在電視台的日子很苦：「份約真係用嚟交租，冇生活。用嚟交文晒租，咁我全屋人點算？但一路就咁好彩，一路over show，我喺TVB30年，若果唔係有over show我一早已經走咗。走咗唔係我鍾唔鍾意做嘅問題，係cover唔到我嘅（生活）。每一次簽約都話阿蔣你over show，每一次都over show，每一年都over show，我想問你呢個係咪神蹟？」

蔣志光離開TVB後亦有現身宣傳劇集。（葉志明 攝）

此外，蔣志光稱最大問題就是公司實在沒甚麼人：「工作量會超負荷，其實我是自動cut show嗰一個嚟，我唔想做咁多， 我係直接cut show。」而鄭丹瑞又透露甚麼監製都會找他做戲，他沒有山頭。而且蔣志光又透露曾跟公司說不要迫自己拍一些不喜歡的戲：「這就是很大的條件，如果一旦迫我做一些 我告訴你我就自己cut。」

蔣志光沒有山頭，連私下都不會聯絡任何人。（葉志明 攝）

蔣志光在告別作《破毒強人》播出後才透露早已跟TVB完約，希望有時間寫作，例如寫歌，寫劇本。（資料圖片/葉志明攝）

《飯戲攻心2》除了五位前作班底回歸，更有一眾前輩演員加盟，包括羅蘭、黎彼得與蔣志光，於首映禮上與觀眾見面。（陳順禎 攝）