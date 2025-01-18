《愛·回家》再有角色被消失　家住九龍塘豪宅有「TVB富二代」之稱

《愛．回家之開心速遞》捧紅了不少演員，當中在劇中飾演「英進」的招浩明久未被安排於劇中演出，有網民懷疑其「被消失」。家住九龍塘兼就讀喇沙書院的招浩明來頭不小，除了是一名金融才俊，更是一名世界級魔術師。他又曾自揭已購入一個大埔白石角兩房平台特色單位，所以有「TVB富二代」之稱。

招浩明在《愛．回家之開心速遞》中飾演英進一角。（招浩明IG圖片）

非常入屋！（IG/@chiu_mingming）

招浩明2023年迎娶女友，過大禮勁大手筆。（IG：@chiu_mingming）

對於「被消失」有網民懷疑招浩明離巢，招浩明接受《香港01》訪問時否認消息，更稱：「不是離巢，而家另外一個收入就會係新嘅身份，但係同公司都是繼續合作。餐廳，小店，飲食業，或者對酒有興趣嘅朋友將來應該可以有好多合作機會。（幾時返劇組？）呢個係需要等公司安排。（會Keep住幕前工作？）絕對！現時夾到時間都會安排幕前工作，廣告，同魔術表演。」

世界級魔術師！（截圖）

招浩明曾表示當年因為考不到藝員訓練班而做空少，於於2012年首次投考訓練班，但失敗而轉做空少。兩年後再次報考訓練班，正式入行。招浩明為了追夢，放棄做銀行筍工、空少，堅持理想，雖然近年工作量不多，但他仍非常努力：「其實我冇諗過係咪堅持定唔堅持，只係從來都唔會set 任何框框界自己，有適合嘅機會都會去爭取同嘗試。所以無論係幕前嘅工作又好，目前嘅新機會又好，能夠發揮我嘅長處我都會去做，其實我幾鍾意呢種發展方向。」

招浩明現身《東張西望》！（電視截圖）

招浩明現身！（電視截圖）

招浩明為家中獨子。（IG/@chiu_mingming）

招浩明屋企有個特色露台，Chill到爆。

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