漂白劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《漂白》陸劇又名(Bleaching)，改編自同名小説。有陳枰作為編劇，曹凱為執導，由郭京飛、王千源、趙今麥領銜主演的一套以刑偵、犯罪為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

《漂白》｜電視劇情大綱

2002年冬季，雪城的刑警隊長彭兆林接到報案，當地一棟公寓發生了謀殺案。警方在調查犯罪現場後，獲得了四名嫌疑犯的身份資訊，其中以鄧立鋼為首。不過，這些嫌疑犯已經逃至外省。警方隨即展開跨省追蹤，但這個犯罪團夥卻突然消失，行蹤成謎。

2004年初，彭兆林接到報案，女高中生甄珍被綁架。甄珍因與母親發生爭執而離家出走，來到南方的灤城，卻不幸遭遇綁架。令彭兆林驚訝的是，背後操控此次綁架的竟是藏匿已久的鄧立鋼團夥。雪城警方迅速趕往灤城，成功解救了甄珍，但鄧立鋼團夥再次巧妙逃脫。

2011年冬季，彭兆林獲得線索，發現鄧立鋼的弟弟曾在雪城接受治療。他順著這條線索深入調查，最終發現鄧立鋼及其同夥已經改名換姓，藏身於西北的小城綏鹿市。在當地警方的協助下，雪城公安展開了周密的部署，最終將鄧立鋼及其團夥繩之以法。

《漂白》播出時間｜最新追劇日曆

《漂白》電視劇一共有12集，由愛奇藝播放，會員由而非會員就由。1月17日起，VIP會員每日18:00更新2集，首日VIP3集。1月21日起，VIP會員每日18:00更新1集。

《漂白》｜演員

郭京飛 飾 彭兆林

電視劇漂白@Weibo

王千源 飾 鄧立鋼

電視劇漂白@Weibo

趙今麥 飾 甄珍