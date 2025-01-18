名媛萬呎豪宅宴請型爆男星玩得盡興　備拳頭大鮑魚4萬名酒極奢華

亞視前高層盛品儒與名媛蔡一鳳於2014年結婚，兩人婚後育有一對龍鳳胎，組織四口幸福之家，他們家住7000呎赤柱獨立屋，並聘請多名外傭打理家居和照顧小朋友。日前蔡一鳳在家中宴請張耀揚以及王凱韋（王合喜）等多位好友一起聚餐，並拍片放到社交網上分享，再次令萬呎奢華豪宅曝光。

蔡一鳳與老公盛品儒以及一對龍鳳胎仔女。(蔡一鳳fb)

蔡一鳳曾接受《東張西望》訪問。(節目截圖)

蔡一鳳事業家庭兩兼顧。(fb圖片)

蔡一鳳一連兩日在社交網分享了這次聚餐的片段，她前日以「今晚的宴客準備大揭密」為標題，發文寫道：「發好15隻溏心鮑魚，搭配好酒水，準備了骰盅。今天早上一早買了一隻五斤重沙巴仔讓大廚今晚炒魚球，今晚準備宴客，估吓我今晚準備做咩菜式？ 今晚的菜式你們猜猜看是什麼呢？是不是已經讓你們垂涎欲滴了呢？期待與朋友一起享受這豐盛的晚餐，分享美食與歡笑！」

蔡一鳳昨日又以「今晚的特別來賓，大家久等了『古惑仔烏鴉哥』」為標題，發文表示：「真不容易，約了好多次才成局。好久不聚。人家聚餐美女多，我家聚餐帥哥多，今晚拍片經過授權的，哈哈！#家宴#新年快樂#古惑仔烏鴉哥#各有各的精彩」。

蔡一鳳於豪宅宴客。(小紅書)

從蔡一鳳分享的照片及影片可見，豪宅內的巨型客廳可容納數十位客人，長方形飯枱最少可坐12人，而餐具都是名牌和金色，相當有氣派。當晚蔡一鳳為好友準備了拳頭般大的溏心鮑魚以及多款名貴海鮮等菜式，還有海量名酒包括茅台，當中有一支2003年的LA ROMANEE GRAND CRU市值更是接近4萬港元，任食任飲，十分豪氣。

巨形鮑魚。(小紅書)

巨形鮑魚。(小紅書)

茅台。(小紅書)

這支名酒約值港幣4萬元。(小紅書)

大量名酒。(小紅書)

相中可見61歲的張耀揚依然keep得極好，束起一頭白髮，滿臉白鬚的他依舊有型，狀態絕佳。當晚他們用餐完畢便到了豪宅的卡拉OK房唱歌玩樂，K房內設有一部巨型電視，擺放了三張大梳化，並有disco的迷幻燈光效果，設備齊全，而張耀揚與男性友人合唱時表現得相當投入，唱到手舞足蹈兼彎晒腰，看來玩得好high好盡興。而一眾網民見到張耀揚都表示好開心可以見到他出現。

張耀揚在k房唱k。(小紅書)

張耀揚在k房唱k。(小紅書)

張耀揚在k房唱k。(小紅書)

張耀揚依然好有型。(小紅書)