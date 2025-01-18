《愛回家》有錢人過大禮極盡奢華　龍鳳鈪粗過條頸花膠大過個頭

現年37歲的邱芷微（Chelffy）憑《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」一角成功入屋，她與武打演員男友陳志忠（Wilson）將於下月28日結婚，今日（18日）邱芷微在IG分享過大禮的相片，除了震撼金器，還有花膠鮑魚等蔘茸海味，嫁得相當有體面。

邱芷微與武打演員男友陳志忠（Wilson）將於下月28日結婚。（ig@chelffy）

邱芷微與武打演員男友陳志忠（Wilson）將於下月28日結婚。（ig@chelffy）

「賈名媛」邱芷微將出嫁。（ig@chelffy）

邱芷微過大禮全部都「大大份」，見她戴住超巨大的流星錘龍鳳鈪，望落直頭粗過條頸，還有喻意年生貴子的大大串金豬頸鏈，黃金后冠與及多套金器，加上「大過個頭」的花膠以及鮑魚蔘茸海味的數量極之多，難怪邱芷微笑到見牙唔見眼。

邱芷微過大禮好有體面。（ig@chelffy）

花膠大過個頭。（ig@chelffy）

全枱都係金哭器同蔘茸海味。（ig@chelffy）

邱芷微過大禮好有體面。（ig@chelffy）

邱芷微寫着：「日前完成了過大禮儀式。這也是我倆籌備婚禮的其中一項傳統環節。當日有出席嘅親朋們都話我哋這個過大禮，除了夠傳統之外，最重要是做得大方得體，充滿儀式感。之前個個都話過大禮要呢度買嗰度買嘢好麻煩，但係今次呢個經驗話我知，複雜得來又方便咗容易咗。」

邱芷微過大禮好有體面。（ig@chelffy）

好多親友參與。（ig@chelffy）

邱芷微戴住超巨大的流星錘龍鳳鈪好搶fo。（ig@chelffy）

唔少得金豬。（ig@chelffy）

邱芷微戴住超巨大的流星錘龍鳳鈪好搶fo。（ig@chelffy）

一齊佈置。（ig@chelffy）

未婚夫跪地求婚。（ig@chelffy）

邱芷微讚未婚夫過大禮有誠意，她續說：「由於陳師傅係潮州人，所以為表誠意，今次過大禮都特別加料去買潮州嫁女喜餅，盡顯家鄉傳統，令同是潮州人的我媽媽都倍感高興。呢個真係要讚陳師傅特別走去九龍城買。另外之前陳師傅帶我去咗揀金器，當時真係唔知應該戴邊啲金器最適合，最後當然要感謝有份出席及幫手嘅每一位親朋，令整個過大禮過程非常順利#而家過大禮容易咗#時間過得好快#好快到bigday。」

邱芷微（Chelffy）憑《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」一角成功入屋。（電視截圖）

邱芷微（Chelffy）憑《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」一角成功入屋。（ig@chelffy）

陳志忠曾患胃癌，現已康復。（ig圖片）

陳志忠曾患胃癌，現已康復。（ig圖片）