昔日人氣男團歌手被偶遇狀態令人驚訝　遭杜如風爆料惹渣男疑雲

現年41歲的黃又南是前男團Shine的成員之一，2019年另一成員徐天佑曾表示:「No More Shine」，暗示他與黃又南十多年兄弟情不再，Shine名存實亡。自始兩人各自發展，黃又南近年主力拍戲，繼續活躍於演藝界以及幕前演出。

Shine。(資料圖片)

Shine。（資料圖片）

黃又南 (資料圖片)

日前有網民於晚上在香港街頭偶遇黃又南，並把合照放上社交網分享，以「來香港偶遇明星的概率還是很高的哈哈哈」為標題，留言寫道：「終於輪到我逮到活明星了，香港街頭偶遇Twins同期出道黃又南哥哥」，相中可見身穿牛仔衫配白色長褲的黃又南站在少女粉絲旁邊，一點都看不出兩人的年齡差，真是keep得好好。不少網民都留言黃又南是他們的童年偶像，驚訝他多年來都沒有變老，甚至越來越帥。

網民於街頭偶遇黃又南。(小紅書)

網民於街頭偶遇黃又南。(小紅書)

黃又南曾與杜如風傳緋聞傳足十幾年，至幾年前才認拍過拖。杜如風於2023年6月現身J2節目《數你條命》時大談感情經歷，自爆以往多次遇上渣男，跟其中一位偷食慣犯舊愛分合多次，指對方擅長隱瞞。而從杜如風在節目中提供有關舊愛的線索中，竟然同黃又南一模一樣，令人猜測她口中所說的渣男舊愛就是黃又南。對此，黃又南在社交平台發文回應，指杜如風所說的渣男並不是他，更大爆渣男姓周。他強調與杜如風一直以來都是「兄弟關係」，二人會盡力互撐，再加上他們的關係已經超過二十年了，所以不想再拿出來當話題了，也不會再回應有關杜如風的事情。