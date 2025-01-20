小三「五索」大爆身家有600億　自稱世界樓王擁300架名車遭質疑

34歲網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被揭與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗譜父女戀，二人拍拖9年，其後更反其道而行高調受訪直認身分，更稱不介意做情婦兼拍片分享心得，又自爆與馬清鏗育有4名子女，掀起全城熱話。

不少人好奇二人身家！（截圖）

五索擁有火辣身材。（讀者提供）

有指五索做馬清鏗情婦已經有9年。（資料圖片）

五索獲贈近億豪宅。（資料圖片）

成為新一代「最強小三」的五索與馬清鏗拍拖9年期間更五年抱四，生了4個小朋友，地位早已穩如泰山。過去拍片更常以「少奶」、「豪門闊太」自居，其中一條片就是與林作鬥富貴，「五索」自稱是世界樓王、超過300架名車、60隻狗、60個工人，好友裕美更大爆五索會用直昇機代步。至於被問身家數字，五索稱：「600億。」對於五索的豐厚身家，當時網民都半信半疑，但裕美代答：「講的是港幣，不是美金。」又稱：「有保鑣。」

世界樓王！（截圖）

300架名車！（截圖）

直昇機代步！（截圖）

600億身家！（截圖）

身家差好遠！（截圖）

不過，回顧馬氏家族是香港歷史最悠久的華資銀行之一，創辦人馬錦燦在1960年代更被喻為五大富豪之一，不過相對其他富豪家族，大生業務相對單一，據去年中期年報，大生銀行盈轉虧，2023年上半年賺216萬元，2024年上半年蝕超過1,271萬元，公司資產約有十億元。而超級富豪劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）榮升香港女首富後被指身家有700億，而五索竟自爆600億身家，令不少網民質疑「誇大」，可信性低。

馬清鏗（左）於2008年擔任東華三院的主席，不過一直好少提及太太。（東華三院網頁）