萬千星輝2024｜楊茜堯同老公羅子溢希望一齊拎獎　但唔會睇得太重

無綫（TVB）今日（19日）於澳門舉行《萬千星輝頒獎典禮2024》，一眾藝人盛裝出席紅地氈環節，楊茜堯（前名楊怡）及老公羅子溢（前名羅仲謙）今年一起出席頒獎典禮，簡直羡煞旁人。

楊茜堯（前名楊怡）及老公羅子溢（前名羅仲謙）今年一起出席頒獎典禮，簡直羡煞旁人。(梁碧玲 攝)

楊茜堯及羅子溢接受傳媒訪問被問到有沒有信心奪獎時，二人都表示信心「有嘅」，但羅子溢就指：「我覺得輸贏唔洗睇得太重要嘅。」被問到會否希望夫妻檔一齊奪獎時，楊茜堯就表示「希望啦」：「因為我哋今年都有好嘅成績，咁可以一齊參與呢個盛事，已經有期望可以一齊攞就perfect。」而羅子溢對一起奪獎已經有幻想畫面。

楊茜堯及羅子溢接受傳媒訪問被問到有沒有信心奪獎時，二人都表示信心「有嘅」。(梁碧玲 攝)

楊茜堯對於如果二人一起奪獎表示會「開心到喊」，但就應該不會痛哭，而楊茜堯對於會否與老公夾得獎感受時，她就表示不會「夾埋」：「真係宣布嗰刻，無論有與冇都好，到時隨心表達自己嘅感想。」二人被問到仔女會否看今晚的頒獎典禮時，楊茜堯則表示應該不會，因為仔女：「嗰段時間已經瞓咗」。但就透露了女女已經送了「goodnight kiss」給她。

二人被問到仔女會否看今晚的頒獎典禮時，楊茜堯則表示應該不會，因為仔女已經瞓咗。(梁碧玲 攝)

楊茜堯的姐姐楊卓娜有份提名「最佳女配角」，她被問到姐姐有否向自己透露緊張感時，她指自己暫時未見到姐姐：「我諗佢唔緊張嘅，我哋都心理質素好好嘅，但我都期望佢今年有好成績。」