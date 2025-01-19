萬千星輝2024丨溫碧霞似攞獎多謝珍姐　遭許紹雄狂窒：借老花鏡你

無綫《萬千星輝頒獎典獎》今晚（19日）移師到澳門舉行，頒獎嘉賓有好多驚喜，當中76歲的許紹雄（Benz）和56歲的溫碧霞負責頒「最佳男配角」，全程火藥味十足，Benz全程笑住狂窒溫碧霞，令場面頗為尷尬。

Benz一出場已好多動作。（陳順禎 攝）

一出場溫碧霞已叫錯許紹雄英文名：「Hello Ben哥你好！」後來才更正「Benz哥」。之後溫碧霞全程嬌聲嗲氣表示好開心重返TVB，表示要多謝一個人，Benz即說：「一個人，一個人好似林子祥唱架！」

溫碧霞尷尬笑說：「唔係呀，我要多謝珍姐，因為我曾經喺我拍電影嘅時候，係因為我最失落嘅時候，就係珍姐搵我拍，第一部我最鍾意嘅電視劇《火玫瑰》。」Benz望住她說：「嘩，但你個樣完全唔覺得你失落喎。」接著溫碧霞繼續講自己拍過的每部劇集，指全部都要多謝珍姐，問珍姐在那裏，Benz突然彈一句：「盲嘅都見到啦！坐咗你前面呀！」全場爆笑。

溫碧霞一上台就好似自己攞獎講好多感受。（陳順禎 攝）

溫碧霞雖然是頒獎嘉賓，但台上全部講自己，Benz一度截停對方，但溫碧霞似乎仍有好多人要多謝，此時Benz再出言窒對方：「你老花我俾副眼鏡你。」搞到溫碧霞全程要以笑遮掩尷尬。

之後Benz問溫碧霞有甚麼心水候選人，溫碧霞竟然說了一位不是入選五強名單的姜大衛（John哥），表示自己曾與對方合作，當提到記不記得John哥在金像獎曾奪最佳男配角Benz又再出招窒溫碧霞：「你問佢記記得，你都儍嘅，你問其他人記唔記得嘛。」Benz多次提示台下勁圈，溫碧霞依然沒有理會，繼續嘆慢版講自己心水最佳男配角，二人在台上你一語我一語，默契度近乎零，但喜感十足，令全場笑聲不絕。

Benz話要借老花眼鏡被溫碧霞。（電視截圖）

台下珍姐都笑。（電視截圖）

又搵姜大衛。（電視截圖）