萬千星輝2024｜傅嘉莉自爆歷事業低潮期　曾患抑鬱想放棄生命

傅嘉莉和林景程在今晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中分別奪得「最佳女配角」和「最佳男配角」，兩人奪獎後一同在後台接受傳媒訪問。傅嘉莉直言今年對自己攞獎是沒有什麼信心的，她本身很喜歡《黑色月光》裡面楊卓娜和黃翠如的表現，入到5強對自己和家人已經有所交代，所以公布她得獎一刻，心情與景程一樣定了格，不敢相信，「雖然我覺得自己嘅感言唔係講得咁好，但每一句都真係真心嘅。真係好多謝公司畀呢個鼓勵同肯定我。」談到見她心情激動，入到後台依然在哭，傅嘉莉感觸說：「係呀，我終於攞到了。」

傅嘉莉和林景程和傅嘉莉在今晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中分別奪得「最佳女配角」和「最佳男配角」。（梁碧玲攝）

傅嘉莉奪獎後，心情激動。（梁碧玲攝）

林景程直言宣布他得獎一刻，整個人呆了，不相信這個情況發生在自己身上，直到上到台都未load到，所以內心很亂，這個獎真的很重，「無諗過，坦白講，入到10強我已經好開心，5強係完全無諗過，更加唔好話攞獎，因為每個演員都是很犀利嘅前輩，我都係嗰一句受之有愧，但我會努力，令我對得住呢個獎。許紹雄台上叫他多謝已逝世的媽咪把他帶回來，林景程直言一定會多謝媽咪，而且媽咪對他來說的確很重要，所以特意放在最後，希望對方能聽得清楚。

林景程揚言繼續努力，希望對得起住個獎。（梁碧玲攝）

問到兩人可曾有想過放棄的時候？傅嘉莉坦言前幾年真的有想過放棄，因為覺得自己真的老了，無論是年紀，還是發生在自己身上的事，她覺得自己是有憂鬱症：「我又唔鍾意照鏡、唔鍾意化妝，直情唔鍾意自拍，我鍾意分享任何嘢，我就開始發覺自己唔係咁好，亦覺得公司角色唔係咁多，咁我係咪無得做演員呢？所以我好多謝鍾澍佳監製拉我回來演《香港人在北京》，打破所有嘢做一個男仔頭，於是咪去做。有時我仲會不經意講一句，我都唔係好多工作，生活上應該都掹掹地，但佢同我講，做好演員就得架啦，妳做戲咁好，原來仲有一個人肯畀信心我。」

傅嘉莉自爆歷事業低潮期，曾患抑鬱想放棄生命。（梁碧玲攝）

問到憂鬱症期間有沒有想過轉行？傅嘉莉哽咽：「我直頭係想過放棄生命，好唔鍾意自己，因為由細到大事業對我係最重要，所以當時我覺得我人生無了。（有沒有向醫生求助？）我都唔想救好自己，所以多謝鍾澍佳監製好似醫生咁救返我。」

林景程實至名歸。（梁碧玲攝）

林景程直言作為一個演員是很矛盾的動物，經常都會出現想放棄的念頭，但又會拉自己回來，叫自己不要放棄，要繼續堅持下去，「其中一個近年困住自己嘅係我唔知點樣去進步，驚會愈來愈滑啞，愈來愈差，所以好多謝鍾澍佳監製和公司畀機會我去衝破呢樣嘢。」