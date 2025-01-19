萬千星輝2024｜譚輝智為表演幾日冇食嘢　周吉佩叫佢唔好做得咁好

無綫（TVB）今日（19日）於澳門舉行《萬千星輝頒獎典禮2024》，一眾藝人盛裝出席紅地氈環節，譚輝智及周吉佩接受傳媒訪問時被問到對奪獎有沒信心時，二人都表現得有信心。

譚輝智及周吉佩接受傳媒訪問。(梁碧玲 攝)

譚輝智指自己「志在參與」：「呢個年紀仲有得角逐新人，我覺得夠㗎啦。」而周吉佩則氣定神閒表示「有信心」，但就是對譚輝智「好有信心」：「因為我覺得佢今年呢個新人王，仲唔係你？一定係你！私心啦，今晚嗰餐慶功宴一定要。」一說到吃，譚輝智立即很醒神的說「好肚餓」。

譚輝智指自己「志在參與」。(梁碧玲 攝)

周吉佩就大爆譚輝智已經幾天沒吃東西，原來譚輝智是因為穿的西裝太窄，所以才沒有吃太多的東西。譚輝智被問到是否緊張過之前參加《中年好聲音2》的時候，他表示「其實好緊張」：「其實最緊張係opening，尋晚瞓唔著都係因為咁，真係好緊張，我幾晚瞓唔著啊就係為咗呢個opening！」

周吉佩就大爆譚輝智已經幾天沒吃東西。(梁碧玲 攝)

周吉佩還大讚譚輝智做得好，但就被周吉佩竟然叫他「唔好做得咁好」：「佢跳舞真係進步咗好多！佢練咗差唔多3日。」而譚輝智則表示未試過為了跳舞這麼落力，至講得獎感受方面，周吉佩就表示已經準備好，但譚輝智就覺得隨心。