你看不到的萬千星輝｜楊卓娜升cup「起角」 楊茜堯胡定欣後台破冰

撰文：胡凱欣
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無綫（TVB）昨日（19日）於澳門舉行《萬千星輝頒獎典禮2024》，各大獎項已經頒發，由張振朗奪得「雙料視帝」，龔嘉欣則稱后。除了台上大家都看到的畫面外，《香港01》為大家節錄了一些大家在電視上看不到的畫面。

頒獎禮上不少女星都各自爭妍鬥麗，但成功吸睛的一定出盡「法寶」。但有一位女星成功吸引到大家的注意，這就是楊茜堯，她在做完訪問後聽到電視正準備公布「最佳女配角」時，馬上衝到電視前。臉上流露著緊張的神情，更說到如果姐姐奪獎，她要馬上衝出去抱抱姐姐，可以見到「姊妹情深」。但在公布結果後，不是姐姐奪獎，她又馬上流露失望的心情，繼續做訪問去，但訪問一個接一個，楊茜堯在未做完時突然坐下「換鞋」，應該是高跟鞋穿了一天太累，還是已經預知賽果？知道自己不用再上台，所以馬上換了雙舒服的鞋子？

楊茜堯在做完訪問後聽到電視正準備公布「最佳女配角」時，馬上衝到電視前。(胡凱欣 攝)
因為姐姐楊卓娜有份被提名「最佳女配角」。(胡凱欣 攝)
楊茜堯得知姐姐冇份就好失望。(胡凱欣 攝)
楊茜堯做突然間走去換鞋？(胡凱欣 攝)
楊茜堯換返對平底鞋即刻舒服晒。(張祖銘 攝)
楊茜堯飲水都咁elegant。(胡凱欣 攝)

另外，張曦雯在奪得「馬來西亞視后」後，回到後台接受訪問期間少不了要「執一執個頭同個妝」，然後就繼續讓在場的傳媒拍照。但比她早一會回到後台的「馬來西亞視帝」張振朗見到她來到後，馬上讓出位置，自己就在旁邊等，在等的過程中，張振朗都馬上補妝，把最帥的一面給人看，就形成了這個在同一個背景下，張曦雯忙著讓人拍照而張振朗則在旁補妝的搞笑畫面。之後張曦雯在和張振朗合照時，貼心又有長腿的她馬上蹲下，讓自己與張振朗差不多高度，雖然貼心但有的傷人。

「馬來西亞視帝」張振朗幾興奮。(胡凱欣 攝)
張振朗心諗：阿媽我得咗啦！(胡凱欣 攝)
張曦雯返到後台即刻執一執個頭同妝。(胡凱欣 攝)
髮型師同化妝師都好忙碌為張曦雯服務。(胡凱欣 攝)
張振朗唯有喺側邊補吓妝。(胡凱欣 攝)
話晒都拎咗馬來西亞視帝喎，點都要靚仔啲先見人嘅。(胡凱欣 攝)
張曦雯影緊相張振朗都未補完妝。(胡凱欣 攝)
張振朗呢邊做咩事打晒燈嘅。(胡凱欣 攝)
張曦雯呢個行為好貼心但又有的傷人。(胡凱欣 攝)

還有的是，一直有傳胡定欣與楊茜堯「不和」，因為有傳當年曾發生「批踭」事件，雖然早前楊茜堯已經解釋過只是誤會，但因為太深入民心，所以令人難忘。昨日在紅地氈後台，楊茜堯與老公羅子溢與胡定欣碰面時，面露一絲絲尷尬。

胡定欣與楊茜堯仲係「不和」？(張祖銘 攝)
點解胡定欣個樣有啲尷尬？(張祖銘 攝)

仲有以下呢啲情況：

黃敏奕喺後台拎住個獎杯，當咗係錄影棚。(張祖銘 攝)
溫兆倫補妝，邵美琪做咩睇到側晒目。(張祖銘 攝)
吳若希差點自己拌到自己，好彩得蕭正楠眼明手快扶著。(張祖銘 攝)
陳貝兒都入後台補個妝。(胡凱欣 攝)
「東張女神」駕到。(胡凱欣 攝)
「東張女神」好齊心。(胡凱欣 攝)
《東張西望》都係眾望所歸。(胡凱欣 攝)
《反黑英雄》成大嬴家。(陳順禎 攝)
龔嘉欣奪后，陳豪即刻送上祝福。(陳順禎 攝)
呢個係？邊個喊到咁？原來係張振朗。(陳順禎 攝)
陳懿德奪新人獎，邊個最開心？(陳順禎 攝)
楊娜昨晚一出場即大受網友歡迎，其驕人身材成為焦點。（陳順禎 攝影）
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