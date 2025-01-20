張振朗攞完雙料視帝與呢位星三代竊竊私語勁曖昧　兩人關係大公開

張振朗於昨晚（19日）在澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中，勇奪「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，榮膺「雙料視帝」。頒獎禮結束後，張振朗竟被影到在場外與一位星三代竊竊私語，態度曖昧，究竟這位可以與張振朗如此親密的人是誰呢？

張振朗在今屆頒獎禮上成為雙料視帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

張振朗到場外與粉絲慶祝。（小紅書截圖）

答案開估，這位「星三代」就是應屆頒獎禮「飛躍進步男藝員」得主阮浩棕。片中所見，成為出爐雙料視帝的張振朗，到場外與粉絲分享得獎喜悅，期間已換回便服的阮浩棕，一見到張振朗即上前送上擁抱祝賀，隨後兩人竊竊私語，講到「雞啄唔斷」。難怪網民在社交平台寫道：「你倆有點曖昧，要不你倆親一下吧。」張振朗更拍拍阮浩棕背部以作鼓勵，非常有愛。

阮浩棕見到張振朗即送上擁抱。（小紅書截圖）

互相祝賀。（小紅書截圖）

又竊竊私語。（小紅書截圖）

張振朗和阮浩棕因合作《靈戲逼人》而成為好友，阮浩棕曾在訪問中感謝張振朗，當初剛升呢做「男二」的他，面對戲份愈來愈重，壓力非常大，甚至曾迷失過，不知該如何演繹角色，全靠張振朗開解。阮浩棕憶述有次在拍攝現場，跟對方說不懂演主角戲，張振朗便跟他說要開始演主角，你才學到做主角戲，鼓勵他慢慢去學；此外，張振朗又說很欣賞他對演戲的投入感，但士兵是不會帶着功課上戰場打仗的，就是簡單幾句說話便令他開竅。

不停密密傾。（小紅書）

一起合照。（小紅書）