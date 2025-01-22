前TVB御用奸人近照頭髮稀疏驚現禿頭　曾被爆背妻偷食形象盡毀

現年68歲的戴志偉畢業於TVB第10期藝員訓練班，同屆同學有劉德華、梁家輝和戚美珍，雖然發展不及三人，但效力TVB 30年間，戴志偉也得到不少演出機會，當中以飾演負心漢等反派角色較多，故有TVB「御用奸人」稱號。

戴志偉在1983年無綫的《射鵰英雄傳》中飾演「拖雷」一角，被讚形神俱似。（劇集）

戴志偉在效力TVB期間，以飾演負心漢等反派角色較多。（劇集截圖）

戴志偉近年活躍明星足球隊。(vcg)

至2011年，戴志偉離開TVB後轉行做保險，任職分區高級經理，而近年見到他身影較多的則是隨香港明星足球隊到內地四處比賽。可能淡出幕前後疏於保養，戴志偉近年被指斷崖式衰老，皮膚鬆弛、眼袋明顯，可謂老態盡現，近日他被網民野生捕獲，更驚現禿頭。

經常隨香港明星足球隊到內地友賽。（小紅書截圖）

身旁65歲的何家勁keep得好很多。（小紅書截圖）

戴志偉前額頭髮稀疏。（小紅書截圖）

戴志偉過往演出過不少劇集，尤其《射鵰英雄傳》的「拖雷」和《神鵰俠侶》的「趙志敬」，至今在內地仍有極高人氣，非常受歡迎。近日有內地網民在社交平台分享視頻，並寫道：「一部劇的成功，不僅是主角的功勞，黃金配角也必不可少」，該網民所指的黃金配角就是戴志偉。片中所見，戴志偉隨明星足球隊到內地踢友賽，有數名影迷在球隊下榻酒店等侯索簽名，而戴志偉也表現友善，逐一為影迷簽名。穿上一身運動褲、孭着背囊的戴志偉體型還保持得不錯，但在射燈下，頭髮明顯比以往稀疏不少，更驚現禿頭情況，要盡量用前蔭撥向頭頂，看起來比比他年長的譚詠麟蒼老，令人不勝唏噓。

戴志偉之前被網民捕獲，眼袋非常大，老態盡現！（截圖）

戴志偉近照頭髮稀疏驚現禿頭。（小紅書截圖）

為粉絲簽名。（小紅書截圖）

用前蔭撥向頭頂。（小紅書截圖）

頭頂都好明顯。（小紅書截圖）

雖然戴志偉有TVB「御用奸人」之稱，但向來給人正面的感覺，但早年陷入桃色新聞令他形象盡毀。在2020年的時候，戴志偉突然被爆背妻偷食，搭上2016年入職的年輕女同事Candy，有傳媒影到兩人在淺水灣密會，更十指緊扣手拖手沙灘漫步，期間他們有講有笑，女方更不時向男方撒嬌，表現親密。事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動，不但用手機反拍現場記者，更爆粗發難，而他在接受《香港01》訪問時亦避談出軌一事：「知道連日嚟記者手足採訪我好辛苦，當日我的確係衝動咗。（點同家人講？）而家所有嘢都處理當中，有消息會再通知大家。」之後就匆收線，戴志偉自此作風變得低調。

2020年的時候，戴志偉突然被爆背妻偷食，事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動。（視覺中國）

2020年的時候，戴志偉突然被爆背妻偷食，事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動。（視覺中國）