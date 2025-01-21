去年紅鶴裝現身萬千星輝頒獎禮　炎明熹北上欣賞天后個唱更開心

《萬千星輝頒獎典禮2024》日前已圓滿落幕，得獎自然興奮，但得獎後又不代表一定發展得順風順水。去年奪「最具潛質新人」獎又憑住《新聞女王》主題曲《Crystal Clear》奪「最佳電視歌曲」獎的炎明熹，近大半年幾近銷聲匿跡，今年萬千星輝頒獎典禮都無需出席。



炎明熹去年以一身破格性感內衣配紅色絲襪造型現身《萬千星輝頒獎典禮2023》。（資料圖片）

炎明熹相當保密冇同父母講會着性感衣着上陣行紅地氈。（陳順禎攝/葉志明攝）

去年炎明熹以一身破格性感內衣配紅色絲襪造型，現身《萬千星輝頒獎典禮2023》引起哄動，但今年GIGI無需準備戰衣出席。當TVB藝人忙於出席頒獎禮，GIGI則偷閒出門，搭小巴時打卡報平安「我的眼睛好很多，謝謝大家關心。」頒獎禮當日又與友人北上廣州，似乎更加開心笑個不停。GIGI在IG透露行蹤北上廣州，專誠去欣賞楊千嬅巡迴演唱會尾場。

炎明熹最近大半年都被閒置很少工作。（IＧ：＠yiminghay）

炎明熹最近大半年都被閒置很少工作。（IＧ：＠yiminghay）

炎明熹貼地搭小巴出行。（IＧ：＠yiminghay）

炎明熹與楊千嬅因早年合作《聲生不息》而結緣，GIGI拍下舞台舉言：「令人感動的晚上，恭喜你完成不簡單的任務，可以放鬆一下了。」 巡唱廣州最終站，千嬅刷新了當地場館的新紀錄，成為第一位女歌手，一次過在寶能場館開七場！而《MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》一共唱了53場，總入場人次超過85萬，難怪GIGI都要專誠北上欣賞。

炎明熹北上廣州欣賞楊千嬅尾場巡唱。（IＧ：＠yiminghay）