61歲惡人專業戶再現螢幕人氣勁　與網民親切互動獲封︰可愛老寶寶

現年61歲的張耀揚以往可以說是「惡人專業戶」，《監獄風雲》的「殺手雄」、《古惑仔》系列裡面的「烏鴉」、「耀揚」均令人印象深刻，雖然近年張耀揚已經「從良」，但人氣不減，且每次被捕獲都友善合照，一曲《愛我別走》更是在網上hit爆，非常受歡迎。

張耀揚在電影《監獄風雲》飾演「殺手雄」一角，令觀眾留下深刻印象。（《監獄風雲》電影截圖）

與周潤發有不少對手戲。（《監獄風雲》電影截圖）

當然不少得《古惑仔》系列中的「烏鴉」，角色深入民心。（電影截圖）

還有雷耀楊一角，是東星五虎之一，為人心狠手辣。（電影截圖）

日前，闊別熒幕10多年的張耀揚還驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》，並在台上展示風趣幽默一面，他被稱呼「烏鴉哥」時，自稱無做「烏鴉哥」很久，又指一指自己的頭髮說現在是白鴿，但同時亦不忘以「烏鴉」經典動作答謝總經理曾志偉的邀請，勾起大家集體回憶。

闊別熒幕10多年的張耀揚，日前驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚笑指自己無做「烏鴉哥」好耐。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚笑指自己現時很和平，是白鴿。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚的現身引起全城熱話，有靚女網民隨即在社交平台曬出之前遊船河時與對方的合照。相中張耀揚束起一頭白髮，留著白鬚，型到裂，身上則穿上黑色V領T裇和短牛仔褲突顯健碩身形，再配上一身黝黑膚色，Chill得來不失霸氣，而且充滿男人味，可謂愈老愈型。

張耀揚台上重現烏鴉經典一幕。（電視截圖）

張耀揚台上重現烏鴉經典一幕。（電影截圖）

網民大晒與張耀揚合照。（小紅書圖片）

大讚張耀揚友善。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

博主分享道：「一次遊艇張大哥也出席了，張大哥真的超帥氣的、張大哥臨走前突然走過來問我；我要走了，你係咩想同我影相？緊張害怕他翻枱，張大哥超Nice，超帥，超型。」有網民表示羨慕：「啊啊啊啊啊啊啊啊羨慕，應該說能不能親一口哈哈哈哈」，博主笑指自己當刻已經開心得不知所措；而也有網民大讚張耀揚可愛：「耀揚好可愛，可愛的老寶寶」。

蔡一鳳於豪宅宴客，張耀揚也有份出席。(小紅書)

型！(小紅書)

有網民分享了張耀揚的日常悠閒照。(小紅書)