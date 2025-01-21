阿嬌鍾欣潼生日阿Sa公開舊照　視后舊愛曬頭貼頭合照關係匪淺？

今天（21日）是Twins的鍾欣潼（阿嬌）44歲生日，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）準時送上生日祝福，並在IG曬出二人多張珍貴舊照，阿Sa更笑言找到「寶物」，當中有兩張照片更是攝於出道前：「好開心喺人生成長嘅每個階段，都有你一直嘅陪伴。人慢慢長大，總會有新嘅階段同方向，但無論身在何處都會繼續彼此記掛同支持。希望你身體健康，如你所講嘅享受活在當下、舒心自在！永遠愛你祝福你的阿妍上❤️」相中所見，兩人當年樣貌青澀，青春無敵！

阿嬌鍾欣潼被譽為「零死角美女」！（IG@q_gill）

Twins巡迴演唱會。（微博@鍾欣潼）

依然靚女！（微博@鍾欣潼）

依然靚女！（微博@鍾欣潼）

珍貴舊照。（IG@choisaaaa）

珍貴舊照。（IG@choisaaaa）

珍貴舊照。（微博@蔡卓妍）

青澀。（IG@choisaaaa）

青澀。（IG@choisaaaa）

青春。（IG@choisaaaa）

青春。（IG@choisaaaa）

而著名音樂人陳明道（Terry）亦有曬出與阿嬌的合照，並寫道：「Happy Birthday dear Gillian! 」據知陳明道早在1990年上映的王家衛電影《阿飛正傳》擔任配樂，曾獲提名金馬獎及金像獎最佳原創電影音樂，現時為莫文蔚、周慧敏及Twins等搞演唱會。陳明道曾在2015年與視后胡定欣拍拖，不時一起出席聚會，更屢傳婚訊，但2016年突然被爆情變，有傳有第三者介入，但陳明道就否認傳聞，並稱「食死貓」，同年7月胡定欣在IG發文指兩人是好朋友關係，結束一年多的戀情，雖然未有提及分手原因，但就力撐前度，大讚對方對待事業和感情都很專一。

著名音樂人陳明道（Terry）亦有曬出與阿嬌的合照。（小紅書圖片）

為Twins搞巡迴演唱會。（IG@terrychan808）

為Twins搞巡迴演唱會。（IG@terrychan808）

為阿Sa慶生。（IG@terrychan808）

為阿Sa慶生。（微博@鍾欣潼）

為阿Sa慶生。（微博@鍾欣潼）

陳明道同阿Sa。（IG@terrychan808）