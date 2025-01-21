雷莊𠒇以30歲選美高齡再代表香港出戰　屈居亞軍輸俾菲律賓佳麗

雷莊𠒇（Juliette）選美選上癮，自從2017年參選香港小姐，勇奪「冠軍」及「最上鏡小姐」獎項後，近年再連環代表香港出戰，先後參選國際中華小姐、Miss Face of Humanity 2022、環球小姐2024香港區選美大賽，最新參與在菲律賓舉行的《環球華裔先生小姐選美大賽》， Juliette以30歲的選美高齡勇奪亞軍，輸給菲律賓佳麗Khryss Nichole Go，季軍則是澳洲佳麗Jenina Lui。

Juliette第五度參加選美。（ig@juliettelouie）

Juliette再代表香港參加喺菲律賓舉行嘅《環球華裔先生小姐選美大賽》。（ig@juliettelouie）

Juliette輸咗俾菲律賓佳麗Khryss Nichole Go屈居亞軍。（ig@juliettelouie）

第五度出戰選美盛事的Juliette，在IG Story分享當晚在台上得獎的片段，見她拿著鮮花態狀大勇，由於身材高䠷，與眾得獎「先生小姐」影大合照時特別出眾，全程笑容滿面，又向台下送飛吻，極度風騷，未有好似上次選環姐時被指屈居季軍而黑面，當時她解釋是因爸爸入院影響表現而不開心。

雷莊𠒇以30歲選美高齡再代表香港出戰，態狀大勇。（ig@mrmschinatownglobal）

Juliette輸咗俾菲律賓佳麗Khryss Nichole Go屈居亞軍。（ig@mrmschinatownglobal）

Juliette輸咗俾菲律賓佳麗Khryss Nichole Go屈居亞軍。（ig@juliettelouie）

Juliette喺台上勁風騷同冠軍對望笑晒口。（ig@juliettelouie）

仲送飛吻。（ig@juliettelouie）

「先生小姐」亞軍。（ig@juliettelouie）

好多加拿大朋友都有睇。（ig@juliettelouie）

Juliette獲朋友到場內支持，還舉起香港區旗；她之後再分享參選時拍攝的簡介花絮，並留言：「can’t wait to reunite（迫不及待想重聚）」看來真是有太多回憶及不捨，未來又有機會再參選。

朋友高舉港區旗鼓勵。（ig@juliettelouie）

朋友到場支持。（ig@juliettelouie）

Juliette獲唔少朋友支持。（ig@juliettelouie）

Juliette當選港姐冠軍後，外貌曾被外界批評不合大眾眼光，一度被指為「歷屆最醜的港姐冠軍」。一年後卸任，她沒有簽約在香港發展，而選擇返回加拿大擔任模特兒和演員，發展順利，曾為當地連鎖烤雞餐廳拍攝廣告、拍攝短片《& Cut》、Amazon Prime Video《Three Pines》及Netflix劇集《The Recruit》等等，最近再回流返港，希望尋找新工作機會。

送吻。（ig@juliettelouie）

賽前片段。（ig@juliettelouie）

好唔捨得。（ig@juliettelouie）

想再重聚。（ig@juliettelouie）