前TVB藝人冒險到柬埔寨登台吸金　享巨星級待遇：10幾個保鑣喺度

自從中國演員王星近日到泰國拍攝遭「賣豬仔」到緬甸一事，鬧得人心惶惶！不過，陶大宇和《愛．回家之開心速遞》「王朝」莫家淦兩位藝人就無有怕，日前受邀去到同樣有詐騙園區的柬埔寨登台！

兩位冒險到柬埔寨登台吸金。（截圖）

莫家淦接受《香港01》時稱21日一早到埗：「 一開始聽到係柬埔寨都有啲驚嘅，做定資料蒐集，我以前做眼鏡生意過舊拍檔都係柬埔寨開廠，佢同我講我哋去嗰啲點都好安全，相對繁榮，冇坊間講到咁恐怖喺街度亂咁捉人。」莫家淦又指登台工作是經熟人介紹：「係香港商人開嘅一個娛樂城，有酒樓有大型嘅酒吧場所，中介搵我做嘢都係之前喺馬來西亞登台識嘅，所以唔係『王星事件』嗰啲係群組三唔識七嗰啲嚟嘅，都係啲相熟嘅，除咗我之外，當然仲有陶大宇，見到大宇哥去都增添信心。」

兩位星味十足！（截圖）

落力吸金！（截圖）

熱烈歡迎！（截圖）

厲害！（截圖）

此行二人更受到巨星級待遇：「好安全㗎，去到現場有人接機，有啲保鑣坐住勞斯萊斯帶我哋去酒店食嘢，我哋個司機就係軍方嘅人。網上見到啲YouTuber 借呢啲事喺度呃流量，千祈唔好亂咁信，我定時定候都有同屋企人度報平安，所以都唔使擔心而家住嘅酒店都係國際知名品牌。我今日到，夜晚做嘢，聽朝就會返香港，開show都會有10幾個保鑣喺度。」

第一批港星。

好大膽！（IG照片）

吸金!（IG照片）

豪車!（IG照片）

享巨星級待遇（IG照片）