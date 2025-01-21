鄧兆尊評五索如被閒置舊車　炫富抬價搵新車主：佢級數飯局價三萬

近日鍾睿心（五索）高調承認自己是馬清鏗情婦，成為全城熱話。前晚（20日）吳家樂、鄧兆尊與謝遜主持網台節目《娛樂好好玩》時，鄧兆尊都有評論事件，身為有錢又可以同時駕馭三位女伴的鄧兆尊，就分析她突然大爆料的心態，推斷其飯局價，並自爆曾與馬家中人討論此事。



鄧兆尊用「車」來比喻女人，他問：「一個女人可以剖腹生幾多次呀？正常嚟講係兩次，第三次留返畀自己身體有事（開刀），佢生咗五個， 至少兩次順產，18歲開始蒲富豪飯局，咁呢個女仔副body個耐用度有幾好呢？（吳家樂：比同年紀未生過應該好勞損。）一架車炒咗五次，同一架未炒過，你揸上手，震晒。」他指這架車耐用期都過了十年，至少要全自動波才有人肯揸。

五索雖然有保養，但男主持認為，以汽車來說，耐用度都過了10年，算是好勞損。

鄧兆尊以「舊車」形容五索，他指：「一架車炒咗五次，同一架未炒過，你揸上手都震晒。」更指富商車房大把車，為何要長揸同一架。（YouTube@娛樂好好玩）

他續說：「身為一個富商，有咁多車房，呢架車開完會震嘅，我做咩事要揸佢先？（謝遜：係愛係責任）愛同責任係同普通人講嘅啫，同啲食雪茄嗰啲就唔係咁，『點呀？今日有咩新車呀？』」他推斷有錢人會將「舊車」投閒置散，照養住，但少接觸，而他認為「舊車」五索之所以忽然高調的原因：「以前每個月10萬，而家一個月得返兩萬生活費，普通開支我負擔唔到，我Boom一聲擺你出嚟，逼你畀一個掩口費，點知佢搵錯林作，將件事化到大過龍，控制唔到，所以而家咪話要消失囉。」吳家樂認為這個女人不安守本分，想做二房，要錢又要名份，但傾唔掂數，於是夾新聞。他又估計根本正印一早已知情，並狠批五索做法：「佢最錯係搵咗個好壞嘅軍師！」鄧兆尊透露，自己識馬家中人，即馬清鏗姪仔，自己曾問對方這件事，對方只以「哈哈！」回應，所以根本整個家族都早已知道。

吳家樂與鄧兆尊皆認為，五索找了一個很錯的軍師林作，令事情一發不可收拾。（IG影片）

鄧兆尊認定五索如今知道是時候會被車主拋棄，想抬高自己價錢「放售」，搵新車主，「我架車係半山，唔會揸返落去。我價錢廿萬跳錶，廿萬下唔好搵我。」他推斷五索的飯局價：「佢呢啲級數係3萬到10萬，（吳家樂：佢話自己一場100萬喎。）佢唔得啦！佢呢啲上遊艇都係得6萬，包埋揸車、掟彎喇，可能一組人30萬咋，成組人包晒。」

五索常常炫富，鄧兆尊相信她已跟馬清鏗傾唔掂數，認為她現時想為自己抬價放售。

鄧兆尊推斷五索，出席富豪飯局，上埋遊艇「揸埋車」都只是6萬。（IG截圖）

鄧兆尊又不諱言五索「吹大咗」，叫她做下功課，指她在訪問中提到成千萬一隻PP手錶：「我真係上網查，真係未見過，得一隻，$1800萬，冇㗎喇。另外車，10幾億一部車，我真係未見過，你見過未吖？」吳家樂表示自己都好熟車，但都未見過，除了拍賣行那些超級升值的車，香港應該冇十幾億的車：「過千萬有，一定有，但你話十幾億，真係我喺蘇富比都未見過咁嘅車。」認為五索未夠班。