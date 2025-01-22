靚聲天后出道近廿載半紅不黑被指好慘　初出道被稱「怪物級新人」

42歲歌手泳兒出道近20年，初出道被稱為「怪物級新人」，唱功無庸置疑。早年作品《感應》、《花無雪》令人印象深刻，近年上ViuTV音樂節目《Chill Club》演唱《感應》，在YouTube收穫約150萬點擊，更有「靚聲天后」、「暗黑天后」之稱，可惜至今仍未算得上大紅大紫。近日有歌迷戥泳兒不值，指大家不懂珍惜泳兒。

泳兒。（IG@vincychan）

該歌迷發文指：「我真係鄧（戥）泳兒慘，泳兒應係唯一一位由出道至今每年堅持派歌的歌手無停過好勤力，但大家就當左（咗）泳兒係應份無去珍惜。但係差不多同期出道的 2005鄧麗欣2007江若琳等有段長時期無唱歌，當一出來係（喺）youtube 唱番 live 時，一堆人就好似突然執到寶咁話好掛住佢 集體回憶 想佢開演唱會之類，香港人就係咁係要失去過先懂珍惜，但大家末失去過泳兒就覺得泳兒唱歌理所當然聽慣哂，明明感應 花無雪 一時倦了 我的回憶不是我的都係集體回憶，但偏偏無人話掛住泳兒，唉」。

泳兒唱歌好好聽。（影片截圖）

就此帖文，泳兒親自回覆該留言，指滿足感是她堅持的動力，「多謝你記得我。我覺得投入去做歌喺一件好開心嘅事情（有時做完一隻歌反而會有d失落感，因為creative 嘅衝擊階段好似巳經告一段落）呢個滿足感係我堅持嘅動力 無論暫時放棄再回來或者一直堅持都係一種磨練 才可以唱到唔同階段嘅情感 我都希望有集體回憶 ga，但同時我都渴望可以繼續尋求個人突破 btw希望大家鍾意無糖可樂」

有網民認為泳兒欠缺觀眾緣，亦有人認為泳兒已十分幸運，能繼續做歌手，「只係因為佢係呢間公司，先可以咁多年都仲係做緊歌手，唔使俾人炒。」

有歌迷戥泳兒唔抵，直指泳兒不被珍惜。（網上圖片）

有網民認為泳兒欠缺觀眾緣。（網上圖片）