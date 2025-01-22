58歲艷麗女星大馬投資開酒店　獲頒「80年代最具影響力女演員」

58歲的葉子楣（ Amy）於1992年與脊骨神經科醫生呂鍚照拍拖後，拍完電影《地下裁決》就絕跡演藝圈，為愛情收山神隱近30年。2018年呂鍚照突然離世，葉子楣近年再度活躍演藝圈，經常香港及馬來西亞兩邊飛，日前她特別安排豐富晚宴，除了與一眾好友包括陳欣健（Philip）、黃錦燊、魏秋樺和尹光等提前團年外，也順道為1月25號生日的 Philip 預祝80大壽。貼心的Amy 更一早到達食肆打點一切，她先預備好給每位賓客一人一封利是，之後再有另一輪抽奬，看哪幾位朋友可以得到雙份福氣。

葉子楣為1月25號生日的 Philip 預祝80大壽。

與一班好友提早團年。

葉子楣身材keep得勁好。

葉子楣預備好給每位賓客一人一封利是，之後再有另一輪抽奬。

Amy 表示：「又一年了，我媽媽是客家人，每一年新年她也很辛苦，因為見到她要搓年糕，整蘿蔔糕，炸角仔，所有賀年食品也是由媽媽自己整，但當她年紀大後，我們也不敢再叫她整，寧願在外購買回來。我仍記得她說年初一絕不能掃地，所以我們也一直遵從她教給我們的這個習俗。另外我聽說過年絕不能食粥，因為會沒有錢財，所以緊記新年千萬不要食粥。」

與一班好友提早團年。

58歲身材仍好fit大騷美腿。

回顧龍年的表現，Amy 說：「我也是剛剛才重新出現在大家面前，很多事情仍未有定案，但我覺得有很多事也會由命運安排你如何去做，雖然去年我沒特別說要復出，但我隨時已做好準備，因為我喜歡拍戲，只要給我遇上好劇本，我也很想能藉此去發揮。不過很開心認識了馬來西亞的女朋友，因為她令我很想做一番事業出來，突然間像轉行般去了商界投資開酒店，一共四間酒店，希望我未來的發展順順利利，也希望大家和我一樣好運。」

葉子楣獲馬來西亞拿督基金會頒發「80年代最具影響力女演員」奬項。

葉子楣獲馬來西亞拿督基金會頒發「80年代最具影響力女演員」奬項。

Amy 續說：「我自訓練班出來便一直在拍戲，雖然以往也有和朋友一起投資酒樓，但這般進軍商界投資酒店則是第一次，當然從中學懂了很多，知道投資酒店完全不簡單，幸好得到很多朋友給我幫忙，所以我深信身邊一定要有貴人去幫助我，讓我可以在商界發展，大展鴻圖。我剛在馬來西亞投資了第二家酒店：榴蓮酒店，現正於動土階段。」Amy 同時和大家分享一個好消息：「馬來西亞拿督基金會 (The Malaysia Dato Foundation ) 剛於 1 月5 日頒發了一個「80年代最具影響力女演員」奬項 (Most Iconic Actress of the 80’s Era) 給我，當我知道這個消息後真的有點不敢當，但也很開心和多謝大會，不過因頒獎當天我已回港，我唯有預先錄製得奬感受給大會於頒奬禮時播放。我在等這個奬從馬來西亞寄來香港，以便放在家中閒時可以拿出來欣賞。在此順祝大家蛇年身體健康，順順利利。」

葉子楣首部三級片是1990年票房過千萬的《聊齋艷譚》。（影片截圖）

葉子楣身材出眾，就算三點不露都已夠收宣傳之效。（電影截圖）

葉子楣身材出眾。（影片截圖）