58歲艷麗女星大馬投資開酒店　獲頒「80年代最具影響力女演員」

58歲的葉子楣( Amy)於1992年與脊骨神經科醫生呂鍚照拍拖後,拍完電影《地下裁決》就絕跡演藝圈,為愛情收山神隱近30年。2018年呂鍚照突然離世,葉子楣近年再度活躍演藝圈,經常香港及馬來西亞兩邊飛,日前她特別安排豐富晚宴,除了與一眾好友包括陳欣健(Philip)、黃錦燊、魏秋樺和尹光等提前團年外,也順道為1月25號生日的 Philip 預祝80大壽。貼心的Amy 更一早到達食肆打點一切,她先預備好給每位賓客一人一封利是,之後再有另一輪抽奬,看哪幾位朋友可以得到雙份福氣。

Amy 表示:「又一年了,我媽媽是客家人,每一年新年她也很辛苦,因為見到她要搓年糕,整蘿蔔糕,炸角仔,所有賀年食品也是由媽媽自己整,但當她年紀大後,我們也不敢再叫她整,寧願在外購買回來。我仍記得她說年初一絕不能掃地,所以我們也一直遵從她教給我們的這個習俗。另外我聽說過年絕不能食粥,因為會沒有錢財,所以緊記新年千萬不要食粥。」

回顧龍年的表現,Amy 說:「我也是剛剛才重新出現在大家面前,很多事情仍未有定案,但我覺得有很多事也會由命運安排你如何去做,雖然去年我沒特別說要復出,但我隨時已做好準備,因為我喜歡拍戲,只要給我遇上好劇本,我也很想能藉此去發揮。不過很開心認識了馬來西亞的女朋友,因為她令我很想做一番事業出來,突然間像轉行般去了商界投資開酒店,一共四間酒店,希望我未來的發展順順利利,也希望大家和我一樣好運。」

葉子楣獲馬來西亞拿督基金會頒發「80年代最具影響力女演員」奬項。

Amy 續說:「我自訓練班出來便一直在拍戲,雖然以往也有和朋友一起投資酒樓,但這般進軍商界投資酒店則是第一次,當然從中學懂了很多,知道投資酒店完全不簡單,幸好得到很多朋友給我幫忙,所以我深信身邊一定要有貴人去幫助我,讓我可以在商界發展,大展鴻圖。我剛在馬來西亞投資了第二家酒店:榴蓮酒店,現正於動土階段。」Amy 同時和大家分享一個好消息:「馬來西亞拿督基金會 (The Malaysia Dato Foundation ) 剛於 1 月5 日頒發了一個「80年代最具影響力女演員」奬項 (Most Iconic Actress of the 80’s Era) 給我,當我知道這個消息後真的有點不敢當,但也很開心和多謝大會,不過因頒獎當天我已回港,我唯有預先錄製得奬感受給大會於頒奬禮時播放。我在等這個奬從馬來西亞寄來香港,以便放在家中閒時可以拿出來欣賞。在此順祝大家蛇年身體健康,順順利利。」

