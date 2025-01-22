阿嬌44歲生日化身公主大騷香肩　一度被指暴脹超浮腫嚇窒網民

昨日（21日）是Twins的鍾欣潼（阿嬌）的44歲生日，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）準時送上生日祝福，並在IG曬出二人多張珍貴舊照，阿Sa更笑言找到「寶物」，當中有兩張照片更是攝於出道前，相中兩人當年樣貌青澀，青春無敵！阿Sa更特別祝阿嬌身體健康，希望好姊妹活得自在！而今日（22日）阿嬌在微博曬出多張靚相，並寫道：「又在愛裏長大了一歲~祝福我都收到啦！感謝遇見的所有美好💖🥰🥰」

鍾欣潼（阿嬌）。（微博@鍾欣潼）

大露鎖骨。（微博@鍾欣潼）

Twins巡迴演唱會。（微博@鍾欣潼）

依然靚女！（微博@鍾欣潼）

依然靚女！（微博@鍾欣潼）

珍貴舊照。（IG@choisaaaa）

珍貴舊照。（IG@choisaaaa）

珍貴舊照。（微博@蔡卓妍）

為阿Sa慶生。（微博@鍾欣潼）

為阿Sa慶生。（微博@鍾欣潼）

相中所見，壽星女阿嬌戴上皇冠，穿上露膊晚裝，整個造型如公主一樣，又靚又Fit！其實阿嬌近年不時因身形變化而成為網民熱議話題，被譽為「零死角美女」的她曾因荷爾蒙失調一度暴脹，但其後她參加內地真人騷《乘風破浪3》時成功修身，身形及顏值都重回全盛時期！不過早前阿嬌與阿Sa在英國舉行巡迴演唱會時，身形及面部都相當浮腫，驚現包包面，與之前相比明顯暴脹了幾個碼，引來網民紛紛留言：「係咪浸咗喺海幾日？」、「係咪俾人P咗圖咋，點會恐怖到咁？」不過亦有粉絲力撐偶像：「只是角度問題，真人唔系咁！」而阿嬌的近照就重現V面，下巴尖尖，皮膚白滑緊緻，手臂亦十分纖幼，依然靚女！

生日快樂！（微博@鍾欣潼）

生日快樂！（微博@鍾欣潼）

生日快樂！（微博@鍾欣潼）

生日快樂！（微博@鍾欣潼）

一度被指身形及面部都相當浮腫，驚現包包面。（threads截圖）

跳舞。（影片截圖）

跳舞。（影片截圖）

跳舞。（影片截圖）

阿嬌鍾欣潼被譽為「零死角美女」！（IG@q_gill）

阿嬌曾因荷爾蒙失調一度暴脹，後來經一番努力成功減磅！（微博@鍾欣潼）

北京豪宅。（微博@鍾欣潼）