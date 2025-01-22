90年代「波霸」接班人現身柬埔寨　五官愈來愈立體現幸福肥顯貴氣

陶大宇和莫家淦昨晚（21日）到有詐騙園區的柬埔寨登台，二人僅逗留兩日一夜，今午已返抵香港。大宇和莫家淦在當地得總統式待遇，全程有軍人護送，大宇爆連去洗手間都有人在後面保護，感覺好安全。

陶大宇去柬埔寨登台遇上彭丹。（截圖）

陶大宇去柬埔寨獲多名軍人保護。（截圖）

陶大宇去柬埔寨稱好安全。（截圖）

在當地大宇更遇見90年代性感女神彭丹，一身紅衣的彭丹獲安排與大宇一齊站C位，超級搶鏡。不過，彭丹除了身材圓潤不少，樣貌也進化了很多，面色白滑細緻，五官看似愈來愈立體，她用頭箍將長曲髮梳起，更添少婦味道。

陶大宇回覆《香港01》表示與彭丹未從合作過，但在老闆安排下得以認識，他說：「咁彭丹姐姐嘅拱橋冇理由唔知，咁啱都係老闆朋友，咁佢都係坐上客，所以介紹大家認識。」

年過半百嘅彭丹（紅裙）現幸福肥顯貴氣。（截圖）

現年52歲的彭丹出身湖南長沙的彭丹，兒時赴北京學舞，1991年曾拿獎學金赴美深造，選美3次奪冠後出道，憑著一身自信前進香港影壇，本想當「楊紫瓊第2」，豈料彭丹的「女打仔」之路並不順心，反倒因36F驕上圍，被視為「波霸」葉子楣、「波聖」葉玉卿的接班人，取得「波神」稱號。

彭丹被公認有好身材。（視覺中國）

彭丹玩「腳擘擘」嘅時候做出一字馬。（截圖）

彭丹拍過《極度獸性》，《聊齋艷譚之幽媾》，《六魔女》等多部三級片，她亦曾是《獎門人》常客，經常表演拱橋及「E字馬」(一字馬)，還自稱有「魔鬼濕柴」（魔鬼身材）而令香港觀眾熟悉。

至2013年，彭丹成為第11屆甘肅省政協委員，2017年被中共推薦擔任全國青聯常委，並從「脫星」轉變成「紅星」。近年則因為製拍數部「主旋律電影」，搖身一變「愛國藝人」，收起昔日性感、走進政治圈。2022年11月12日，「國際經濟戰略研究院」在北京揭牌成立，彭丹成為首任國際經戰研究院院長。