43歲最索人妻行花市嚇到花容失色　額頭驚現「火車軌」老態盡現

現年43歲的陳自瑤入行多年，於2021年奪得「最佳女配角」，在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2024》首次角逐視后，雖然未能打入五強爭視后，但演技備受肯定。人氣激增的陳自瑤在過年前積極吸金，日前獲邀到順德大良行花市。不過期間因群情洶湧，被嚇得花容失色，額頭更盡現「火車軌」，老態盡現。

陳自瑤被封為最索人妻。（IG圖片）

完全唔似43歲。（IG圖片）

陳自瑤憑凍齡樣貌及姣好身材一直被封為「最索人妻」，不過日前現身大良行花市卻失手現老態。日前有網民在小紅書以「yoyo來大良行花街啦！」為題，分享了偶遇陳自瑤的片段，更留言表示：「真人好nice，好靚，快來get同款漁燈同美金蛇蛇風車！」

陳自瑤現身大良行花市。（小紅書）

群情洶湧嚇親Yoyo。（小紅書）

從相中所見，身穿黃色毛衣的陳自瑤正在花市拍節目，期間亦有與舉機拍攝的途人打招呼，非常親民。不過突然群情洶湧，有大批粉絲湧上前，陳自瑤貼心叫粉絲小心路面時，肉緊表情令她額頭更現多條「火車軌」兼魚尾紋盡現，就算化了妝也難掩歲月痕跡。

額頭驚現「火車軌」。（小紅書）

笑逐顏開現魚尾紋。（小紅書）

陳自瑤好緊張粉絲及途人的安全。（小紅書）

陳自瑤多次顧及粉絲及途人的安全，並激動著大家小心，當一名男保安捉走想親近偶像的女孩時，陳自瑤見狀即幫忙調解，更捉住該保安手臂說：「溫柔一點！」、「小心、小心，冇事、冇事！大家小心唔好整到！」，獲得大批途人及網民大讚人美心善。