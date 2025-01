黃心穎36歲生日巧妙遮肚滲孕味　曾自爆鍾意小朋友計劃生B

黃心穎經歷「安心事件」後曾嘗試轉型出歌做歌手,可惜外界反應一般,前年升呢做人妻,下嫁樂隊RubberBand鼓手「泥鯭」,婚後不時在社交平台大曬人妻生活,兩公婆愛得甜蜜。今日(1月23日)是黃心穎的36歲生日,身為老公的「泥鯭」黎萬宏當然不敢怠慢,與太太家人一齊為壽星女慶生,黃媽媽和兩位家姐黃心美和黃心妙都有出席,非常溫馨。

黃心穎36歲生日。(IG@shelbywong)

3姊妹合照。(IG@shelbywong)

當然不少得黃媽媽。(IG@shelbywong)

黃心妙在社交平台分享多張慶生相片,並寫道:「Happy Birthday JacoB,姐我希望妳做著喜歡的事情,找到屬於自己生命中的意義,我會一如既往地支持妳、陪伴妳,就這樣約定囉~」。相中所見,一把清爽及肩短髮的黃心穎,展露出開心笑容,大合照時,泥鯭則坐在太太身旁,輕輕搭住對方手臂,流露出幸福的表情。

老公在身邊傍實。(IG@shelbywong)

黃心穎流露出開心表情。(IG@jacquelinebwong)

三個蛋糕!(IG@jacquelinebwong)

黃心穎也有把帖文分享到自己現實動態,又分享了自己踏入36歲後的第一件事竟然是敷面膜,並搞笑寫著:「30+ kind of celebration」,貪靚果然是女士的終身職業。另外,黃心穎過去一年屢傳懷孕,有網民發現就發現黃心穎所分享的照片都是肚以上的半身照,似乎有心遮住,但在其中一張與黃媽媽的合照中卻疑露出端倪,相中黃心穎穿上鬆身冷衫,側身腹部弄起,未知新一年會否有新身份呢?雖然黃心穎未有透露,但她就感謝大家祝福,似乎一語雙關:「A birthday so close to Chinese New Year makes it feel like 年廿八 。Thank you for all the well wishes, my heart and belly are full 無乜嘢,我繼續執屋喇。」黃心穎曾在訪問中表示自己很喜歡小朋友,婚後也有計劃生BB,不過要先調理好身子,她自知已不年輕,所以也希望可以快些生BB。

與家姐三個小朋友合照,未知下年會否有新成員加入呢?(IG@jacquelinebwong)

滲孕味。(IG@jacquelinebwong)

黃心穎分享了自己踏入36歲後的第一件事竟然是敷面膜。(IG@jacquelinebwong)