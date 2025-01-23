黃心穎36歲生日巧妙遮肚滲孕味　曾自爆鍾意小朋友計劃生B

黃心穎經歷「安心事件」後曾嘗試轉型出歌做歌手，可惜外界反應一般，前年升呢做人妻，下嫁樂隊RubberBand鼓手「泥鯭」，婚後不時在社交平台大曬人妻生活，兩公婆愛得甜蜜。今日（1月23日）是黃心穎的36歲生日，身為老公的「泥鯭」黎萬宏當然不敢怠慢，與太太家人一齊為壽星女慶生，黃媽媽和兩位家姐黃心美和黃心妙都有出席，非常溫馨。

黃心穎36歲生日。（IG@shelbywong）

3姊妹合照。（IG@shelbywong）

當然不少得黃媽媽。（IG@shelbywong）

黃心妙在社交平台分享多張慶生相片，並寫道：「Happy Birthday JacoB，姐我希望妳做著喜歡的事情，找到屬於自己生命中的意義，我會一如既往地支持妳、陪伴妳，就這樣約定囉～」。相中所見，一把清爽及肩短髮的黃心穎，展露出開心笑容，大合照時，泥鯭則坐在太太身旁，輕輕搭住對方手臂，流露出幸福的表情。

老公在身邊傍實。（IG@shelbywong）

黃心穎流露出開心表情。（IG@jacquelinebwong）

三個蛋糕！（IG@jacquelinebwong）

黃心穎也有把帖文分享到自己現實動態，又分享了自己踏入36歲後的第一件事竟然是敷面膜，並搞笑寫著：「30+ kind of celebration」，貪靚果然是女士的終身職業。另外，黃心穎過去一年屢傳懷孕，有網民發現就發現黃心穎所分享的照片都是肚以上的半身照，似乎有心遮住，但在其中一張與黃媽媽的合照中卻疑露出端倪，相中黃心穎穿上鬆身冷衫，側身腹部弄起，未知新一年會否有新身份呢？雖然黃心穎未有透露，但她就感謝大家祝福，似乎一語雙關：「A birthday so close to Chinese New Year makes it feel like 年廿八 。Thank you for all the well wishes, my heart and belly are full 無乜嘢，我繼續執屋喇。」黃心穎曾在訪問中表示自己很喜歡小朋友，婚後也有計劃生BB，不過要先調理好身子，她自知已不年輕，所以也希望可以快些生BB。

與家姐三個小朋友合照，未知下年會否有新成員加入呢？（IG@jacquelinebwong）

滲孕味。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎分享了自己踏入36歲後的第一件事竟然是敷面膜。（IG@jacquelinebwong）