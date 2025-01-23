林作割席激動澄清冇做五索軍師要求下架道歉　鄧兆尊11字霸氣回應

「最強小三」五索（原名鍾睿心）早前被爆出是大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗的情婦，成為全城熱話，雖然事件爆出後五索表示馬清鏗的太太並不知道她的存在，並且覺得已經影響到馬清鏗的家庭，所以選擇消失在social media。不過好友裕美就一直在旁支持五索，而比裕美更早認識五索的林作，就馬上發聲明「割席」。

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，被網民封她「最強小三」。（讀者提供）

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

近日吳家樂和鄧兆尊在直播節目內指「抽水王」林作教五索爆料，林作隨即（22日）在社交平台再發聲，表示自己並沒有與五索串通「做新聞」，更表示：「我甚至已經說了，我不同意一些關於小三的言論。但這三位仁兄，卻在這個節目裡面至少四次提及整件事是我作為軍師策劃。我承認有和五索拍過搞笑短片 - 這是裕美和五索邀請的。」林作最後亦有要求他們把節目下架，並表示將給予他們48小時作回應，否則會作出法律行動。

吳家樂與鄧兆尊皆認為，五索找了一個很錯的軍師林作，令事情一發不可收拾。（IG影片）

鄧兆尊以「舊車」形容五索，他指：「一架車炒咗五次，同一架未炒過，你揸上手都震晒。」更指富商車房大把車，為何要長揸同一架。（YouTube@娛樂好好玩）

《香港01》就事件聯絡鄧兆尊，他第一句便霸氣回覆：「抽水王嘅嘢冇乜興趣回應」，隨後他補充說：「加上我只不過係嘉賓主持，節目主要嘅嘢交返畀吳家樂自己講。」問到會否擔心林作真的會採取法律行動？鄧兆尊則表示：「經過你咁提一提，我諗我都應該去寺廟嗰度還神問一問嚟緊會唔會有官司纏身，求返個福又或者去鵝頸橋打個小人定吓驚先。」更笑指：「又要嘥百幾、二百，真係破財擋災」，果然高EQ。而吳家樂回覆《香港01》時則表示：「沒有回應。大家留意《娛樂好好玩》。」

鄧兆尊高EQ回覆。（小紅書）

吳家樂沒有回應。（IG@ngkalokcarlo）

林作發聲明割蓆。(ig@jolamchok)

林作聲明如下：

致各位傳媒朋友：



我忍無可忍了。



多年來，我都是 Youtube 節目常被抽水的對象。沒辦法，講我流量就是高，我了解。



我也接受大家對我持有的偏見和看法。畢竟，流量就是這樣來的，我接受遊戲規則。



但主觀意見有言論自由保護，客觀事實則不允許捏造。



早在東周刊封面報導一出，我就已經出過聲明了 - 我沒有建議過五索爆料，沒有和記者夾過、沒有提供過任何資訊給記者們。



我甚至已經說了，我不同意一些關於小三的言論。



但這三位仁兄，卻在這個節目裡面至少四次提及整件事是我作為軍師策劃。



我承認有和五索拍過搞笑短片 - 這是裕美和五索邀請的。



我承認我有作為 #林作顧問 給過五索不同事業及人生建議。



我當然也和東周刊及兩位一齊在東周刊訪問前做過一個無關痛癢的直播訪問。



但我沒有參與、沒有同意、更沒有策劃什麼爆料造流量計劃。



我根本只是個陪跑。內情，我都不知道。



可是幾位講到我係一手策劃，對我影響、傷害很大。



#林作顧問 服務裡面，確實有很多達官貴人客戶們。而我一直確保的，是客戶們的私隱得到保護。



請問各位，我怎麼會如此明目張膽爆富豪料，搞到人家？！



你知道我自己走在多少有錢人堆裡面嗎？



你們這樣誣蔑我，我以後這類的客戶對我會足夠安心嗎？



今天到了現在才出post，是因為全日和不同律師朋友們研究誹謗法律。



以上這條片，只是第一條，還有三條在客觀事實上誣蔑我。



現在正式向該節目提出嚴正要求：



我和三位無仇無怨，我接受你的評論，但絕不接受捏造事實。



1. 請將該集節目下架

2. 請就錯誤事實進行更正說明

3. 請道歉



當然，歡迎你們提出具體證據，證明是我放料、我親自指揮的。



你們有48小時回應。沒有回應，本人將採取法律行動。



還是那句話：堅決維護言論自由，自由表達意見。但不允許捏造事實，尤其是在沒有足夠事實基礎上。此言論嚴重影響本人在富人堆中的商譽，實屬誹謗中傷行為。



我懇求你們用用個腦袋：



我會夠膽得罪富商嗎？尤其是本人認識對方的情況下。我會蠢成這樣嗎？

