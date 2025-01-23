鄧兆尊爆某女星釣六個金龜意外懷孕　關寶慧被問內情10字回應

關寶慧今日（23日）出席「電影導演會教室2024」畢業禮，她接受訪問介紹電影新角色，當被問到會否有望邀請好友鄧兆尊參演，她表示：「佢係我個仔嚟㗎喎！佢做咩啫呢排咁多嘢講。」被問到最近有關八卦傳聞（鄧兆尊列8大線索講某女星同時釣六個金龜，大肚後冇人肯認頭），她說：「我完全估唔到佢講邊個。」講到有否私底下詢問鄧兆尊對方的身份，她笑言：「我未問啦！我諗住問吓嘉樂仔或者佢是但一個，我未問嘅，但我諗佢會講俾我聽。」她繼續其實自己不是一個八卦的人。對於有傳鄧兆尊所講的對象就是陳秀珠，她表示：「我完全唔知喎！我完全冇idea。我八卦得閒睇吓新聞見到啫。」被問到鄧兆尊列8大線索，會否有第9線索，她坦言：「呢個都唔係答案，你哋估咋嘛！我唔會八卦呢啲嘢㗎。」

關寶慧今日出席「電影導演會教室2024」畢業禮。（張祖銘 攝）

關寶慧回應鄧兆尊爆某女星釣六個金龜意外懷孕事件。（張祖銘 攝）

至於最近重返TVB上節目，是否心動想回巢拍劇，她表示：「都有同我傾過下嘅，但係未有落實嘅劇本，所以而家又唔知，我依家做緊自己嘅舞台劇，我會做半年，所以我自己都有啲忙。」被問到有否留意萬千頒獎典禮陳妙瑛與向海嵐合體頒獎，她直言：「我想話《無頭東宮》我都有份做，不過我就好少角色囉。」講到是否屬於《無頭東宮》群組成員，她坦言：「我冇架！我個人唔群組㗎，我個人好怕群組㗎！」講到曾志偉回應「續約換獎傳聞」，她表示：「冇啦！我年代久遠，我00年離開Tvb嘅我走嗰陣時，頒獎典禮都開始咗一屆咋，所以就不知道。」講到新年即將來到，是否會相約黃日華食飯，她笑言：「邊個華哥？任達華，劉德華…新年好忙㗎，我自己又要去蒸糕。」被問到會否送蒸糕給對方，她表示：「蒸糕淨係會整俾自己食。」