聲夢女神畫作羅浮宮展出　音樂繪畫造詣極高

《聲夢傳奇2》中被封音樂神童,當年參賽只得13歲的趙紫諾(Sabrina),當日一曲《說散就散》、《我要我們在一起》展現出其驚人的實力,分別登上youber熱門,獲得近800萬流覽量。除了音樂原來畫藝一樣出眾,近日畫作更在法國羅浮宮展出。



趙紫諾Sabrina憑靚聲震撼無數網民。

趙紫諾Sabrina音樂造詣無容置疑。(IG:@sabrina_chiu_)

趙紫諾Sabrina去年獲得2024《紐約時報》全球寫作大賽- “One Pager Challenge ”亞軍。(IG:@sabrina_chiu_)

Sabrina幼稚園就讀於香港新加坡國際學校,小學就讀於哈羅香港國際學校,Year 6 開始就讀香港德瑞國際學校至今,能操多種語言,包括英語、普通話、德語、法語、粵語。4歲開始臬鋼琴,9歲考獲演奏級10歲已開個人演奏會,加上在《聲夢傳奇2》中自彈自唱大獲好評,音樂造詣無容置疑。去年初又在《紐約時報》 (The New York Times)以一篇名為"Tears of GAZA"(加沙的淚) 的作品, 獲得2024《紐約時報》全球寫作大賽- “One Pager Challenge ”亞軍。

趙紫諾Sabrina剛剛16歲,前途無可限量。(IG:@sabrina_chiu_)

趙紫諾Sabrina7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力,同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。

趙紫諾11歲時曾為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》,不論台上或幕前都有豐富演出經驗。

原來Sabrina畫畫方面亦非常有天份,繪畫作品-《Harmony Suite of Dream》,成功入選聯合國教科文組織、倫敦藝術大學、羅馬美術學院和威尼斯美術學院等聯合策展的“WE ARE THE WORLD”國際兒童“傑出作品集”,1月18號作品在法國羅浮宮卡魯塞爾廳內的藝術展區特別展出。

趙紫諾Sabrina曾分享9歲時畫作。(IG:@sabrina_chiu_)

趙紫諾Sabrina畫作在法國羅浮宮展出。(IG:@sabrina_chiu_)