盤點藝人生意｜有人一年開三分店最勇猛　唐詩詠落場做生招牌吸客

香港零售持續低迷，不少港人選擇北上消費，但無阻藝人做老鋪嘅決心，Coffee（林芊妤）、唐詩詠、Lokman@MIRROR、JW等人去年在逆市中開鋪。

JW經營嘅「茶大椰」一年開3分店。

JW與朋友共同經營自家茶飲品牌「茶大椰」，於上環以外賣店試業一年多，去年初正式進駐尖沙咀，店內設有20個座位，其後更在屯門、將軍澳開設分店。雖然她受訪時多次表示香港做飲食有挑戰性，但足見JW確有做生意天份。

本身做生招牌多年，去年將瑜伽服裝品牌開實體店。（IG圖片）

Coffee自家瑜伽服裝品牌營運5年後終於開設實體店，去年底於啟德雙子匯（The Twins）開設實體店，她表示品牌成立初期，將屋企當成貨倉。由於個性很實際，腳踏實地，所以經營了網店5年後才夠膽開設首間實體店。

林夏薇投資達8位數字開鋪。

林夏薇創立嘅鑽石珠寶品牌Flourishan去年底於尖沙咀開設實體店，她指籌備5年、投資達8位數字，由網站所見「門市即將在 上海、北京、瀋陽、成都、南京、杭州 推出」，林夏薇似乎有意全力賺人仔。開幕當日，獲堂兄嫂林峯及張馨月，以多位視帝撐場，林夏薇大手筆送上半卡鑽石畀每位嘉賓作回禮。

唐詩詠逆市開麵包店，成功突圍！（梁碧玲攝）l

唐詩詠前年親赴日本東京拜師學整麵包甜點，去年11月以月租逾6萬元在銅鑼灣開設日式吐司店，自開張以來一直吸引眾多顧客歡迎，每天店外都有長龍排隊，而唐詩詠近會落場做生招牌。

涂家堯開居酒屋，方便與朋友有聚腳地。

《中年好聲音》涂家堯熱愛日本飲食文化，去年11月開居酒屋，投資六位數字，仲話唔擔心回本問題，又表示有意跟拍檔再開其他日式餐廳。

漢陽於銅鑼灣開鋪。

漢陽本身與朋友新界經營食品生意，去年8月在銅鑼灣開設新店賣榴槤，他表示因拍檔從事食品生意多年，已有一定穩定客量，所以才有信心合資。

陳蕊蕊斥資6位數開生酮茶飲店。（資料圖片）

曾是「Sing之天使」嘅陳蕊蕊，近年轉做飲食KOL，去年於西九戲曲中心開設茶飲店，主打生酮，亦會以桃膠代替珍珠。