影帝之子自爆曾遭欺凌　被偷拍廣傳露鳥照、欺凌者更對他自瀆

校園欺凌會為不少人帶來成長陰影，然而這問題多年來卻未能完全杜絕，就連星二代亦曾身受訪其害，形容是人生最丟臉時刻。香港首位亞太影帝兼金像「最佳男配角」姜大衛的兒子姜卓文（細John），本身亦是演員，曾參加《全民造星II》、拍攝《梅艷芳》、《臨時劫案》等電影，他近日在Podcast節目《Roll機》中，向好友梁德忠（Tank）及李雨蓒 （Edwynn）、Himtos分享被欺凌的經歷。

姜卓文出身演藝世家，父親是姜大衛。（IG@johnjrchiang）

姜卓文與母親李琳琳。（IG@johnjrchiang）

姜卓文曾參加《全民造星II》。（IG@johnjrchiang）

姜卓文曾演出電影《臨時劫案》。（IG@johnjrchiang）

姜卓文與AK江𤒹生亦是老友，二人曾與《造星》一同表演。（IG@johnjrchiang）

細John在加拿大出生，他剛回到香港時中文不佳，自言是「又鬼仔又肥仔」。他當時與一位同學不咬弦，但中二時，對方的兩位好友卻又很歡迎細John加入他們的圈子，直至幾個月後他開始覺得不對勁。細John說：「Bully我，挑撥離間，tipping point嗰樣嘢就係佢哋去咗我屋企玩，我就喺房度同埋佢另一個朋友，其中一樣佢嗰時會寸我嘅嘢，就係『X唔到旗』，跟住佢話你『你打到，你打畀俾我睇吖！你睇吓，我得㗎！』跟住就喺我面前打X機，咁已經係一個變態嘅行為啦，係咪先？佢話『你得唔得呀？』跟住我就除咗條褲，坐咗喺電腦面前，『咔嚓』！佢影咗我相，跟住第二日返學就唔同晒喇，我成個life就唔同咗。佢send晒出去呀！呢啲先叫丟臉吖嘛。」

姜卓文在Podcast節目中，分享讀書時被欺凌的遭遇。（IG@johnjrchiang）

欺凌者不但言語羞辱，更對著姜卓文自瀆，他覺得非常變態。（IG@johnjrchiang）

對方之後叫他除褲自瀆，然後一下子就拍了他的「鳥」照，再四圍send出去。（IG@johnjrchiang）

Tank和Edwynn都聽到爆晒粗，直斥對方的行為「好X唔得」、「好X想打X呢條友」。而網民亦都留言支持細John，表示：「許你勇敢面對，同放下過去💖🫶🏻🫶🏻🫶🏻」、「唔止係bullying, 根本已經係犯罪行為，細John可以重新面對放下，好叻好勇敢👍」有家長指難以想像若有人這樣對自己兒子，會何其憤怒，認為當時細John應該報警求助。

Tank和Edwynn都聽到爆晒粗，直斥對方的行為「好X癲」。（IG@johnjrchiang）

姜卓文坦言這是自己最丟臉的事。（IG@johnjrchiang）

而細John其後在IG Story感謝大家的窩心留言，他說：「站起來對抗欺凌！你永遠不會知道別人經歷了什麼，也不知道你的言語、舉動如何影響別人的一生。感謝你們溫暖的留言，我現在已是個更好、更強壯的人，我喜歡我的生命，我的朋友和家人。最重要的是，我喜歡我自己！」

姜卓文感謝大家對他的窩心留言，並表示要站起來對抗欺凌。（IG@johnjrchiang）

細John表示自己現時已變得堅壯，並喜歡自己、朋友和家人。（IG@johnjrchiang）