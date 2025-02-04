豪門新抱四眼妹「薯嘜」照絕密曝光 自言女大十八變現成性感人妻
撰文：董欣琪
出版：更新：
霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚，婚後不時在社交平台甜蜜放閃，羨煞旁人！早前霍詠盈在IG曬出幾輯與老公一起拍攝的寫真，她更以Deep V透視晚裝上陣，挑戰性感極限，吸睛度爆燈！不過原來霍詠盈童年時期是一位「四眼妹」，她曾公開自己的「薯嘜」照，直言自己就是「女大十八變」的最佳例子！
+25
霍詠盈曾上載自己細細個拉小提琴的短片，片中所見，她非常專注認真地拉小提琴，戴上眼鏡的她樣子乖巧，相當可愛，十足十模範好學生！霍詠盈自言是「the best example of a glow up（女大十八變的最佳例子）」，霍詠盈認為在校期間應努力學習，並培養持久的愛好和技能，無須太過在意外表或扮型，她又指自己現實31歲了，但自覺狀態和外表都比 20 多歲時更好。
霍詠盈與胡智略同樣出身富裕，霍詠盈爸爸霍文遜是著名外科醫生，她也是一名高材生，畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士。而胡智略是前港姐亞軍吳婉芳與富豪老公胡家驊的大仔，畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位。胡智略同霍詠盈這對姊弟戀一向低調，但2021年舉行婚禮時亦成為城中熱話！