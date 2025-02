豪門新抱四眼妹「薯嘜」照絕密曝光　自言女大十八變現成性感人妻

霍英東二房孫女霍詠盈(Caroline)2021年11月與吳婉芳大仔胡智略(Caspar)結婚,婚後不時在社交平台甜蜜放閃,羨煞旁人!早前霍詠盈在IG曬出幾輯與老公一起拍攝的寫真,她更以Deep V透視晚裝上陣,挑戰性感極限,吸睛度爆燈!不過原來霍詠盈童年時期是一位「四眼妹」,她曾公開自己的「薯嘜」照,直言自己就是「女大十八變」的最佳例子!

霍英東二房孫女霍詠盈(Caroline)2021年11月與吳婉芳大仔胡智略(Caspar)結婚。(IG@lynuswoo)

郎才女貌成為一時佳話。(IG@carolinefwy)

登對。(IG截圖)

性感。(IG@carolinefwy)

浪漫。(IG@carolinefwy)

霍詠盈身穿黑色透視晚裝。(IG@carolinefwy)

性感!(IG@carolinefwy)

畫面唯美又浪漫。(IG@carolinefwy)

錫錫。(IG@carolinefwy)

霍詠盈曾上載自己細細個拉小提琴的短片,片中所見,她非常專注認真地拉小提琴,戴上眼鏡的她樣子乖巧,相當可愛,十足十模範好學生!霍詠盈自言是「the best example of a glow up(女大十八變的最佳例子)」,霍詠盈認為在校期間應努力學習,並培養持久的愛好和技能,無須太過在意外表或扮型,她又指自己現實31歲了,但自覺狀態和外表都比 20 多歲時更好。

霍詠盈曾上載自己細細個拉小提琴的短片。(影片截圖)

好認真。(影片截圖)

專注。(影片截圖)

四眼妹。(影片截圖)

乖巧。(影片截圖)

霍詠盈自言是「the best example of a glow up(女大十八變的最佳例子)」。(IG截圖)

女大十八變!(IG@carolinefwy)

拉小提琴。(影片截圖)

霍詠盈與胡智略同樣出身富裕,霍詠盈爸爸霍文遜是著名外科醫生,她也是一名高材生,畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士。而胡智略是前港姐亞軍吳婉芳與富豪老公胡家驊的大仔,畢業於華仁書院和哈羅公學,並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系,之後繼續修讀碩士學位。胡智略同霍詠盈這對姊弟戀一向低調,但2021年舉行婚禮時亦成為城中熱話!

好登對。(IG截圖)

大讚老公!(IG截圖)

郎才女貌!(IG@carolinefwy)

一起出席晚宴。(IG@carolinefwy)

一起出席晚宴。(IG@carolinefwy)

不時放閃。(IG@carolinefwy)