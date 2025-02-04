豪門新抱四眼妹「薯嘜」照絕密曝光　自言女大十八變現成性感人妻

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚，婚後不時在社交平台甜蜜放閃，羨煞旁人！早前霍詠盈在IG曬出幾輯與老公一起拍攝的寫真，她更以Deep V透視晚裝上陣，挑戰性感極限，吸睛度爆燈！不過原來霍詠盈童年時期是一位「四眼妹」，她曾公開自己的「薯嘜」照，直言自己就是「女大十八變」的最佳例子！

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚。（IG@lynuswoo）

郎才女貌成為一時佳話。（IG@carolinefwy）

登對。（IG截圖）

性感。（IG@carolinefwy）

性感。（IG@carolinefwy）

浪漫。（IG@carolinefwy）

霍詠盈身穿黑色透視晚裝。（IG@carolinefwy）

性感！（IG@carolinefwy）

畫面唯美又浪漫。（IG@carolinefwy）

錫錫。（IG@carolinefwy）

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霍詠盈曾上載自己細細個拉小提琴的短片，片中所見，她非常專注認真地拉小提琴，戴上眼鏡的她樣子乖巧，相當可愛，十足十模範好學生！霍詠盈自言是「the best example of a glow up（女大十八變的最佳例子）」，霍詠盈認為在校期間應努力學習，並培養持久的愛好和技能，無須太過在意外表或扮型，她又指自己現實31歲了，但自覺狀態和外表都比 20 多歲時更好。

霍詠盈曾上載自己細細個拉小提琴的短片。（影片截圖）

好認真。（影片截圖）

專注。（影片截圖）

四眼妹。（影片截圖）

乖巧。（影片截圖）

霍詠盈自言是「the best example of a glow up（女大十八變的最佳例子）」。（IG截圖）

女大十八變！（IG@carolinefwy）

拉小提琴。（影片截圖）

拉小提琴。（影片截圖）

拉小提琴。（影片截圖）

霍詠盈與胡智略同樣出身富裕，霍詠盈爸爸霍文遜是著名外科醫生，她也是一名高材生，畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士。而胡智略是前港姐亞軍吳婉芳與富豪老公胡家驊的大仔，畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位。胡智略同霍詠盈這對姊弟戀一向低調，但2021年舉行婚禮時亦成為城中熱話！

好登對。（IG截圖）

大讚老公！（IG截圖）

郎才女貌！（IG@carolinefwy）

一起出席晚宴。（IG@carolinefwy）

一起出席晚宴。（IG@carolinefwy）

不時放閃。（IG@carolinefwy）